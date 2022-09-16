Владимир Путин: РФ сделает все для скорейшего урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер заявил, что РФ сделает все необходимое для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

"Я знаю Вашу позицию по конфликту на Украине, Ваши озабоченности, которые Вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее", — передает слова президента РФ пресс-служба Кремля.

При этом российский лидер напомнил, что руководство Украины отказалось от переговорного процесса и заявило о намерении добиться своих целей военным путем. Владимир Путин пообещал Нарендре Моди держать его в курсе ситуации на Украине.

Президент в ходе разговора с премьер-министром отметил, что Россия и Индия активно взаимодействуют на международных площадках, обсуждая все ситуации, которые складываются в мире, в том числе неблагополучные.