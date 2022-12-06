«Мы обеспечим выполнение всех социальных обязательств»

Евгений Куйвашев в своем обращении к депутатам обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Депутаты областного Заксобрания вчера приняли закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов». Главный финансовый документ региона, как и ранее, будет социально ориентирован, отметил, выступая перед законодателями, губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Доля расходов на социальную сферу в общей структуре расходов в бюджете-2023 превысит 65 % (243,7 млрд рублей). Значительная часть этих средств пойдет на выполнение социальных обязательств перед жителями региона. С подробностями – главред «ОГ» Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Проект закона о бюджете рассматривался на вчерашнем заседании регионального парламента первым. Его ключевые положения обозначил в своем выступлении перед депутатами губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что документ соответствует масштабам задач, которые руководство области на ближайшие три года определило в качестве приоритетных. Первое – повышение достатка и качества жизни граждан. Второе – оперативная адаптация и обеспечение полноценного функционирования региональной экономики в условиях санкционных ограничений, а также решение специальных задач. Третье – достижение технологического суверенитета, опережающее инфраструктурное развитие. И четвертое – обеспечение сбалансированного развития территорий, повышение стандартов жизни.

«Все это позволит нам обеспечить достижение национальных целей развития», – подчеркнул губернатор.

Перейдя к характеристике конкретных параметров документа, Евгений Куйвашев отметил, что бюджет-2023, как и в прежние годы, будет социально ориентированным. Более 65% его расходной части – 243,7 миллиарда рублей из 374,1 миллиарда рублей – планируется направить на социальную сферу. В том числе 90 миллиардов рублей – непосредственно на выполнение социальных обязательств перед жителями региона. «Борьба с бедностью, рост доходов граждан, помощь семьям с детьми, поддержка старшего поколения были и остаются нашими ключевыми задачами», – сказал губернатор.

Порядка 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку образования. В планах областных властей – ввод в эксплуатацию шести новых зданий школ, а также капитальный ремонт 23 школьных зданий. Продолжится модернизация коммунальной и дорожной инфраструктуры. Общий объем Дорожного фонда Свердловской области в будущем году составит свыше 26,6 млрд рублей.

Без внимания не останется и сфера здравоохранения. Продолжится курс, направленный на модернизацию поликлиник и больниц.

«В этом году мы начали капитальные ремонты в 80 объектах здравоохранения. Закуплено 27 модульных зданий ФАПов, до конца года будет приобретено свыше 1 200 единиц высокотехнологичного оборудования и более 160 автомобилей для медицинских организаций», – уточнил Евгений Куйвашев.

Реализация крупных долговременных проектов – еще один приоритет работы свердловских властей. В их числе – строительство скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург и кампуса УрФУ, реализация проекта «Сухой порт» и работа над новым планировочным районом Виз-Правобережный в Екатеринбурге.

Сухой порт в Екатеринбурге губернатор назвал в числе приоритетных для реализации стратегических проектов. Фото: Павел Ворожцов

После непродолжительного обсуждения закон о бюджете был принят.

«Принятие закона – это результат длительной работы. С сентября начались согласительные процедуры в региональном минфине, в ходе которых обсуждались предложения муниципальных образований. Многие из прозвучавших тогда системных вопросов в процессе согласительных процедур были решены, – отметила в ходе брифинга председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. – Кроме того, в ходе принятия закона об областном бюджете в третьем чтении подготовлено постановление Законодательного Собрания, в котором нашли отражение направления первоочередного финансирования в случае получения в будущем году дополнительных доходов. В первую очередь речь идет о системных и социальных вопросах.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал «ОГ», что в ходе работы согласительной комиссии, которая готовила поправки в проект бюджета после его принятия в первом чтении, учитывались пожелания муниципалитетов по финансированию проектов и мероприятий, направленных на обеспечение их жизнедеятельности, повышение комфортности городской среды.

– В частности, порядка 500 миллионов рублей было добавлено на реконструкцию очистных сооружений в Березовском и Среднеуральске. Дополнительные средства предусмотрены на дорожное строительство, благоустройство, ремонт социально значимых объектов. В целом финансирование муниципальных образований было увеличено на 2,4 миллиарда рублей, – отметил Александр Старков.

Депутат от ЛДПР, зампред комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Александр Каптюг пояснил – его фракция поддержала проект бюджета, потому что он социально ориентирован:

«Основная часть наших предложений была услышана и реализована. Даже те вопросы, на которые не удалось запланировать финансовые средства, были поставлены в приоритеты. Поэтому мы, конечно, проект поддержали, участвовали во всех рабочих группах, согласительных комиссиях».

Аналогичную позицию высказал депутат от партии «Новые люди» Рант Агаджанян.

«Основные акценты в бюджете сделаны на социальную сферу, на инфраструктурные проекты. Мы на заседаниях фракции приняли для себя решение его поддержать. Плюс на согласительных комиссиях мы увидели, что практически всё, о чем мы говорили, так или иначе было услышано, зафиксировано в предложениях по финансированию с учетом дополнительных доходов», – рассказал парламентарий.

На вчерашнем заседании был рассмотрен еще ряд социально значимых вопросов. Депутаты приняли изменения в областной закон «О социальной поддержке ветеранов», теперь его действие будет распространяться и на добровольцев – участников специальной военной операции. Им будут предоставлены меры поддержки по оплате жилья и внеочередному оказанию бесплатной медицинской помощи в медорганизациях, подведомственных исполнительным органам госвласти Свердловской области.

Кроме того, парламентарии ознакомились с тем, как в 2022 году в регионе была организована детская оздоровительная кампания – этот вопрос стоял у них на контроле. Число детских оздоровительных лагерей к ноябрю 2022 года увеличилось до 1 095. В период каникул в них смогли отдохнуть более 450 тысяч детей. В том числе такая возможность была предоставлена почти 60 тысячам ребят, находящимся в трудной жизненной ситуации. 2 072 ребенка в 2022 году побывали на Черном море в рамках проекта «Поезд здоровья», одним из инициаторов которого является председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.