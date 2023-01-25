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25 января 2023, 22:19

Президент России внес поправки в Основы государственной культурной политики

Владимир Путин

Основы государственной культурной политики России были утверждены указом главы государства в конце 2014 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики. Одним из ее принципов стала защита института брака как союза мужчины и женщины, а в перечень задач включено формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, государственная культурная политика реализуется в целях обеспечения соблюдения прав россиян в сфере культуры, в том числе права на доступ к культурным ценностям, сохранения исторического и культурного наследия, а также достижения задач в области обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития страны.

Основанием для внесения изменений стала деятельность ряда иностранных государств, корпораций, экстремистских и террористических организаций, направленная на подрыв культурного суверенитета РФ и разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

К принципам государственной культурной политики также теперь относятся:

  • создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, защита интересов детей;
  • защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины;
  • приоритетная государственная поддержка культурной деятельности, направленной на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды.

Перечень задач государственной культурной политики пополнился такими пунктами, как:

  • формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства;
  • оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
  • сохранение общероссийской гражданской идентичности;
  • противодействие социокультурным угрозам и экстремизму;
  • принятие мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия;
  • защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ;
  • обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, включая недопущение нецензурной лексики, и противодействие излишнему использованию иностранных слов;
  • совершенствование российских информационно-поисковых систем как средства интеллектуального и культурного развития личности.

Отметим, что Основы государственной культурной политики России были утверждены указом главы государства в конце 2014 года, с тех пор ни разу не изменялись. Согласно новому документу, положения должны корректироваться не реже одного раза в шесть лет.

Областная газета Свердловской области

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