И это всё о НОМ

Мнение уральских экспертов будет учтено разработчиками доклада НОМ. Фото: Полина Зиновьева

В Общественной палате Свердловской области прошло обсуждение доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), который подводит итоги общественного контроля за выборами в Российской Федерации за последние пять лет. Свердловские политологи, члены избиркомов и общественники сошлись во мнении: опыт нашего региона должен быть учтен при выработке стратегии развития системы выборов в России.

Доклад Ассоциации НОМ под названием «Институционализация общественного контроля на российских выборах: этапы, формы и механизмы, перспективы развития», по мнению авторов, отразил все «болевые точки» гражданского надзора за избирательным процессом. Как объяснил председатель Общественной палаты региона Александр Левин, круглый стол был собран по их просьбе.

«Пять лет назад функции общественного контроля были возложены на Общественные палаты. Произошло резкое изменение системы подбора общественных наблюдателей. Это было сделано ради того, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности выборов. Коллеги из Москвы ждут от нас рекомендаций и предложений по усовершенствованию системы общественного наблюдения», – обозначил он цель мероприятия.

В докладе НОМ на обсуждение предлагаются вопросы дистанционного электронного голосования, наблюдателей, работы мобильных групп контроля голосования и центров видеонаблюдения. Все они хорошо знакомы экспертному сообществу Свердловской области. С 2017 года в регионе работает Центр общественного наблюдения (ЦОН). Задача ЦОН – оперативно реагировать на все сообщения от наблюдателей и избирателей о нарушениях в ходе избирательного процесса. После всех без исключения «больших» выборов работа ЦОН получала высокую оценку и в Центральной избирательной комиссии, и в федеральной Общественной палате.

«Процесс наблюдения стал очень мощной и сильной системой, которая втягивает в себя профессиональные группы. Несмотря на атаки извне, современная избирательная система обладает прочностью и защитой, так как опирается на поддержку общественных наблюдателей», – сказал руководитель экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин.

11 сентября 2022 года на выборах губернатора Свердловской области Общественной палатой было обучено и выведено на избирательные участки 6895 наблюдателей, а с 250 самых крупных участков велась трансляция на видеостену в ЦОН, на остальных УИК работали видеорегистраторы. Такого опыта по видеонаблюдению за голосованием в стране нет.

«У нас наработан огромный опыт. В докладе поднимаются вопросы введения дистанционного электронного голосования. Наш опыт останется актуален и при принятии такого решения. Это лишь одна из форм проведения голосования. Наши наблюдатели и эксперты обладают достаточным объемом знаний», – выразила уверенность член Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Анна Абсалямова.

Все высказанные экспертами мнения будут направлены авторам доклада НОМ, опыт Свердловской области по общественному контролю и организации видеонаблюдения ими будет учтен.

Кстати В 2023 году в Свердловской области пройдет целый ряд избирательных кампаний. 16 апреля – довыборы в городскую думу Арамиля по трехмандатному округу. 10 сентября в Единый день голосования: дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания области по Ирбитскому округу № 13 (место стало вакантным после ухода в Совет Федерации Виктора Шептия );

); выборы в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Качканара;

выборы одного депутата думы ГО Белоярский;

в сельских поселениях Восточное, Галкинское и Обуховское одновременно будут выбирать глав и депутатов местных дум.