«Наша главная задача – сказать слова благодарности трудящимся»

Андрей Ветлужских считает, что учреждение в регионе знака отличия «Трудовая доблесть Урала» – это признание вклада трудящихся в развитие области. Фото: Алексей Кунилов.

В преддверии Первомая в гостях у «ОГ» побывал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей ВЕТЛУЖСКИХ. Он рассказал, как в регионе будет отмечаться Международный день солидарности трудящихся и 105-летие свердловских профсоюзов. Поделился, как организация развивает систему наставничества и пояснил, в чем состоит главная ценность учрежденного в области регионального знака отличия «Трудовая доблесть Урала»

Первомай

Важно то, что в России 1 Мая имеет статус государственного праздника. Это свидетельствует о том, что ценности и смыслы, заложенные в нем, поддерживаются на самом высоком уровне. Является признанием того, что труд ценится в нашем обществе. И это не просто слова. Когда шло обсуждение поправок в Конституцию России, Президент Владимир Путин заявил, что необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства. И такая норма в основном законе появилась.

Как будем отмечать

В этом году Федерация независимых профсоюзов России определила несколько основных форм мероприятий к этой дате. На первый план вышли встречи профактива с губернаторами и главами муниципальных образований, в ходе которых будут обсуждаться вопросы социального партнерства и помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Также пройдут собрания в трудовых коллективах.

В Екатеринбурге главным событием станет торжественное мероприятие в Театре эстрады, где выступят председатели профсоюзных организаций области, представители органов власти и бизнеса. Оно пройдет непосредственно 1 Мая. Мы вместе будем чествовать Человека труда. Аналогичные встречи пройдут и в других городах региона. По нашим оценкам всего в подобных мероприятиях примет участие более 100 тысяч свердловчан.

Важно понимать, что в этот день наша главная задача сказать слова признательности и благодарности всем трудящимся. А это можно сделать и в такой форме. Кстати, в этом году мы реализуем проект «Окна Первомая». Людям предлагается выставить на балконе или в окне флаг, шарик или лозунг, посвященный 1 Мая.

Федерация профсоюзов региона – самая мощная из всех общественных организаций УрФО и третья по численности в России. В ней состоят более полумиллиона человек, которые представляют свыше 3,5 тысячи первичных организаций и 32 региональных отраслевых профсоюза.

О знаке отличия «Трудовая доблесть Урала»

И мы, профсоюзы, первыми начали говорить о необходимости повышения статуса человека труда. Очень важно, что правильное направление в этом плане задал Президент Владимир Путин, когда возродил звание Герой Труда. Это стало некой отправной точкой, послужившей дальнейшему развитию темы.

В прошлом году, в ходе первомайской демонстрации, я озвучил Евгению Куйвашеву пожелание профсоюзов, чтобы в регионе появилась рабочая награда за достойный труд – «Трудовая доблесть Урала». Губернатор и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина предложение поддержали. И мы очень рады, что сегодня, в год 105-летия свердловских профсоюзов, такой знак отличия появился. Но работа еще не закончена. Мы предлагаем, чтобы человек, получивший этот знак, автоматически получал звание ветеран труда.

Свердловские профсоюзы всегда работали на то, чтобы сделать сильной экономику и региона, и страны. Учреждение знака – это, если хотите, официальное признание вклада трудящихся в развитие области.

В этом году Федерации профсоюзов Свердловской области исполнилось 105 лет. К этой дате приурочено ряд мероприятий, среди которых, например, конкурс детского рисунка. Буквально на днях завершился открытый Уральский конкурс профсоюзных агитбригад, в котором приняли участие 15 коллективов из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей и Республики Удмуртии. Кстати, опыт свердловчан поддержали в центральном аппарате ФНПР, рекомендовав его для проведения на всей территории России.

О наставничестве

У нас в стране наставничество имеет более широкое понимание, чем в других странах. Например, в Германии это только профессиональная помощь. А в России наставничество – это когда человек берет на себя ответственность за молодого специалиста, помогает ему не только в плане каких-то знаний и навыков, но и знакомит с корпоративной культурой предприятия или учреждения, помогает выстроить систему взаимоотношений в коллективе, служит, если хотите, нравственным ориентиром. Это очень большая и очень нужная работа.

Кстати, многие думают, что наставник всегда старше своего подопечного. Но это не так. Бывают случаи, когда молодые специалисты берут шефство над старшими товарищами, помогают освоить им современную технику. И это тоже наставничество. То есть, когда мы говорим наставник, то это не только возраст, но и, прежде всего, опыт.

Социальные программы

Это базовая работа профсоюза. Детские оздоровительные компании, забота о пенсионерах, о ветеранах производства. Работа с молодежью. Ну так сложилось, что профсоюзы не только пристально следят за соблюдением прав трудящихся на производстве, но и уделяют огромное внимание тому, что не связано с основной деятельностью. И это на самом деле полезно всем. Человек хорошо работает, когда знает, например, что ребенок его поехал в хороший летний лагерь, с ним там занимаются. И что после выхода на пенсию он не остается один на один с своими проблемами.