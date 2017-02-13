Президентом Германии стал почётный доктор УрФУ

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров (на фото второй слева) в прошлом году принимал в вузе сразу двух глав МИД — Франка-Вальтера Штайнмайера (в центре) и Сергея Лаврова (справа). Фото: Пресс-служба губернатора

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Новым президентом Германии в воскресенье был избран 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, который с 2005 по 2009-й и с 2013 по 2017 год возглавлял министерство иностранных дел ФРГ. Для Урала это не чужой человек — в 2010 году ему была присуждена степень «Почётный доктор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», с тех пор он несколько раз бывал в Екатеринбурге.

Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер стал единым кандидатом на высший государственный пост страны, его поддержали 931 из 1260 делегатов Федерального собрания — органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства. Его с самого начала считали главным кандидатом на пост президента, когда действующий глава государства, 77-летний Йоахим Гаук, отказался выдвигаться на новый срок, объяснив своё решение возрастом.

Франк-Вальтер Штайнмайер приезжал в Екатеринбург трижды. В 2008 и 2014 годах он читал лекции для студентов УрФУ. В прошлом году он посетил уральскую столицу 15 августа — вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они приняли участие в открытии германо-российской летней школы «Пути развития энергетического сектора. Современные вызовы» в УрФУ.

— Я очень дорожу званием почётного доктора, так как это позволяет приезжать сюда и продолжать диалог, — заявил во время прошлогоднего визита господин Штайнмайер