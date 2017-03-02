«ЕР» определила ответственных за проведение праймериз

Региональный политический совет Свердловского отделения «Единой России» в ходе прошедшего вчера, 2 марта, заседания распределил зоны ответственности за текущую партийную и грядущую выборную работу на 2017 год. Также «единороссы» определились с координаторами федеральных и региональных социально-экономических проектов.

Выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся 10 сентября 2017 года, для Свердловской области станут крайне масштабными: в 14 муниципалитетах будут избраны депутаты местных дум, ещё в 30 муниципалитетах будут избираться как думы, так и их главы. В пяти территориях будут избирать только глав.

Традиционно своих кандидатов на выборы партия будет определять в ходе предварительного голосования, которое пройдёт 28 мая.

Полномочия, касающиеся проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на муниципальных выборах, региональный политсовет «Единой России» делегировал политическим советам местных отделений партии.

— По каким моделям проводить предварительное голосование, будут решать коллеги на местах с учётом сложившейся обстановки, с учётом опыта работы местных отделений. Но я уверен, что в любом случае мы сумеем подобрать очень сильный состав кандидатов в депутаты местных дум, — настроил коллег секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.

Сразу после единогласного решения о проведении предварительного голосования собравшиеся утвердили ответственных за работу межмуниципальных координационных советов, большинство из которых возглавили действующие областные депутаты. Так, за Екатеринбург будет отвечать Анатолий Никифоров, за Горнозаводской округ — Михаил Ершов, за Западный — Альберт Абзалов, а за Восточный управленческий округ — заместитель управляющего этим округом Сергей Араптанов. Северный и Южный управленческие округа будут курировать парламентарии Сергей Никонов и Олег Корчагин.

В обязанности этих советов войдёт как текущая работа с представителями органов местного самоуправления и местным партийным активом, так и подготовка кандидатур для выдвижения на выборные должности. Отметим, что все вышеперечисленные несут персональную ответственность за выполнение возложенных на политсоветы задач.

Для создания позитивного имиджа перед грядущими выборами, региональными партфункционерами был составлен обновлённый список проектов «Единой России», реализуемых на территории региона. Всего осталось 25 проектов, пять из которых — региональные инициативы.

— Мы провели буквально две недели назад расширенное заседание с участием координаторов всех прежних проектов и тех, кто только намеревается заявиться. Договорились о том, что ряд проектов у нас будет переформатирован, а от каких-то придётся отказаться. Это те проекты, которые для нас не были электорально привлекательны либо уже выполнены и потеряли актуальность, — резюмировал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев.