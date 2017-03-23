«Справороссы» готовы инициировать отзыв мандата у депутата Карапетяна, но у них нет на это прав

Свердловские депутаты осудили поведение Армена Карапетяна (в центре). Фото: Александр Зайцев

Руководство партии «Справедливая Россия» не отрицает, что готово поставить вопрос о лишении мандата свердловского депутата-«справоросса» Армена Карапетяна, признанного виновным в нетрезвом вождении, но у них нет на это полномочий. Как рассказал «ОГ» член президиума центрального совета партии «СР» Александр Бурков, в свердловском законодательстве нет нормы, позволяющей отзывать парламентариев по решению фракции или партии.

Напомним, в конце 2016 года сотрудники ДПС остановили в Екатеринбурге автомобиль, за рулём которого находился депутат Карапетян с явными признаками опьянения. На видеозаписях с места задержания видно, как парламентарий размахивал своим депутатским удостоверением, пытался отобрать камеру у человека, снимающего происходящее, и отказался проходить медицинское освидетельствование. После инцидента Карапетян настаивал на том, что за рулём тогда он не находился, а депутатские корочки демонстрировал из-за отсутствия иных документов. Тем не менее судья Железнодорожного района Екатеринбурга Юлия Денисова признала депутата виновным в совершении административного правонарушения. В итоге его лишили прав на год и семь месяцев и выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

На минувшем заседании Законодательного собрания Свердловской области прошло обсуждение решения мандатной комиссии, которая признала поведение Армена Карапетяна недостойным.

— Комиссия вынесла решение 15 марта. Она постановила: осудить недостойное поведение депутата и обратить его внимание на недопустимость использования депутатского статуса в деятельности, не связанной с осуществлением полномочий, и направить информацию о проступке депутата председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову, — сообщил председатель комиссии депутат Алексей Коробейников.

После этого на трибуну для ответа поднялся сам Карапетян и, судя по длинной речи, виновным он себя не считал. Несколько раз во время своей речи парламентарий переходил на личности в адрес Коробейникова, сравнив его с «сусликом» и назвав «плохим мальчиком», также он подчеркнул, что не состоит в партии, от которой избирался, поэтому руководителю «СР» Сергею Миронову незачем читать информацию о его проступке. Он ещё довольно долго продолжал демонстрировать своё несогласие с места, пока его не остановила председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

— Меня очень огорчает, как вы себя ведёте, — сказала она, и дискуссия прекратилась.

В руководстве «Справедливой России» никто на защиту Армена Карапетяна не встал. Напротив, по словам Александра Буркова, партия поставила бы вопрос о лишении его мандата, если бы в Свердловской области был принят закон, позволяющий это сделать.

— На федеральном уровне «Справедливой России» в прошлом году удалось провести закон, чтобы у фракций было право отзывать депутатов за неисполнение своих обязательств. Но, к сожалению, этот закон распространяется только на депутатов Госдумы, — говорит Бурков. — На уровне свердловского Заксобрания фракция большинства не пропустила аналогичный законопроект. Поэтому сегодня мы не можем воздействовать на господина Карапетяна по депутатской линии. Впрочем, по партийной линии тоже, так как он никогда не состоял в «СР». Остаётся только моральное порицание, которое фракция выносила. Если бы у фракции были механизмы, то вопрос об отзыве мандата был бы поставлен.

На вопрос, поддержит ли партия выдвижение Карапетяна на следующих выборах, Бурков ответил уклончиво. «Это будет коллегиальное решение совета партии», — сказал он.