Региональный министр АПК назвал законы, мешающие сельхозпроизводителям развиваться

Депутаты свердловского Заксобрания побывали на экскурсии в тепличном хозяйстве и продегустировали выращиваемую там продукцию. Фото: Алексей Кунилов

Вчера, 28 марта, региональный министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярёв, выступая на выездном заседании свердловских депутатов фракции «Единая Россия», озвучил ряд проблем, которые в связи с изменениями в российском законодательстве заметно отразятся на темпах развития наших сельхозпроизводителей.

По словам министра, самым больным вопросом в этом году стало льготное кредитование. Дело в том, что до 1 января селяне могли брать кредиты в любых банках. После того как им одобряли заявку, они шли в региональное министерство, у которого не было основания отказать заёмщику в субсидии, если, конечно, у него нет налоговых задолженностей. Теперь аграрии могут обратиться за льготным кредитом только в несколько конкретных федеральных банков. Региональные кредитные организации тоже могут побороться за это право, правда, их уставный капитал должен быть не меньше 10 млрд рублей. Дегтярёв отметил, что заявку СКБ-банка отклонили.

Через неделю в теплице начнут снимать свежий урожай томатов. Фото: Алексей Кунилов

— Но это только начало всей истории, — объясняет министр. — Возросли сроки ожидания ответа по заявке. Дело в том, что банк формирует реестр потенциальных заёмщиков и передаёт его в Минсельхоз РФ. Но министерство не успевает рассматривать все заявки, которые поступают со всей России, в семидневный срок. У них просто рук не хватает. Раньше все заявки рассматривали региональные министерства.

К концу 2017 году на этом месте уже будет стоять теплица. Фото: Алексей Кунилов

Дмитрий Дегтярёв привёл неутешительную статистику. Сельхозтоваропроизводителям (данные от 24 марта этого года) только на весенне-полевые работы в этом году выдали всего 241 миллион рублей. По новой системе льготного кредитования одобрено только 144 миллиона. А запрошено было 696 миллионов.

Ещё одна принятая на федеральном уровне инициатива ударит по производителям молока. Раньше Свердловская область имела право определять правила игры по субсидированию производителя на один килограмм молока.

— У нас были свои условия. Мы могли увеличить сумму субсидии исходя из качества продукции. По норме выплата осуществлялась, если молоко содержит 3,4 процента жиров и 3 процента белка. Но продукция наших хозяйств зачастую превышала эти показатели, и производителям платили больше, — рассказал Дегтярёв, пояснив, что на уровне федерации произошло изменение, и сейчас неважно, какое молоко ты привёз, перерасчётов не будет.

Между рядами с огурцами и томатами курсируют специальные автоматизированные телеги-подъёмнки, с которых сотрудники собирают урожай. Фото: Алексей Кунилов

Ещё одно нововведение, которое касается политики субсидирования, напрямую связано с количеством произведённой продукции.

— Минсельхоз считает, что те, кто больше производит молока, должен получать большую субсидию, — разъяснил Дегтярёв. — Тем, кто получает с коровы больше 5 тонн молока в год, получит дополнительно 5 процентов. Тот, кто меньше — льготу убавят. Таким образом, слабые хозяйства могут перестать существовать.

Созревшие огурцы готовы к отправке по магазинам. Фото: Алексей Кунилов

Выездное совещание проходило на площадке АО «Тепличное» (входит в «УГМК-Агро»). Напомним, к концу этого года хозяйство должно запустить вторую очередь тепличного комплекса площадью 17,6 гектара. Запуск нового комплекса позволит «УГМК-Агро» увеличить производство овощей в 2,6 раза — с нынешних 5 500 т до 14 500 т помидоров и огурцов. Федерация должна была поддержать строительство субсидией, однако, когда уже были готовы все документы, вышел новый нормативно-правовой акт, который кардинально изменил структуру проведения заявки.

— Денежные средства сейчас мы сможем получить только тогда, когда объект будет введён в эксплуатацию, — говорит министр. — Раньше объект сельхозразвития зачастую дожидался решения: будет ему поддержка со стороны государства или нет. Когда получал одобрение, начинал строить. Сейчас всё на-оборот. Сначала нужно построить, ввести объект в эксплуатацию, а уже потом заявку на субсидию будут рассматривать. И какое будет решение — сказать очень сложно.

Какая экскурсия без дегустации. Фото: Алексей Кунилов

В конце выступления Дмитрий Дегтярёв обратился к депутатам с просьбой подготовить законодательные инициативы, которые бы упростили существование сельхозпроизводителей. Руководитель фракции «ЕР» в региональном Заксобрании Елена Чечунова подчеркнула, что все эти вопросы необходимо будет обсуждать со свердловскими депутатами Госдумы и проводить инициативы через них.

Входить в помещение теплиц без спецодежды запрещено. Фото: Алексей Кунилов

К слову, в понедельник в Екатеринбурге состоялось первое полноценное заседание депутатской вертикали, в которую вошли народные избранники всех уровней — федеральные, региональные и муниципальные. Депутаты единогласно одобрили положение об организации, а также выбрали председателя и двух сопредседателей объединения. Вертикаль возглавил депутат Госдумы Павел Крашенинников, сопредседателями стали председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий. Объединение как раз создавалось с целью лоббировать на федеральном уровне поправки в законодательство для улучшения жизни уральцев.