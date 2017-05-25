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График встреч с Евгением Куйвашевым

Политика 25 мая 2017, 06:30

Гордума сегодня рассмотрит вопрос «О порядке наведения порядка в случае беспорядка»

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Депутаты Скипидарской городской думы решили принять ряд резонансных постановлений!

  • «О статусе депутатской необыкновенности».
  • «О запрете пей-пропаганды и продажи алкогольной продукции несовершеннотрезвым».
  • «О порядке вынесения депутатов из буфета городской думы».
  • «О запрете закупок зарубежного поганого обеспечения (ПО) и преимущественных закупках отечественного прекрасного обеспечения (ПО)».
  • «О запрете бессовестного использования недр, выдр, ядр, кедр, вёдр, сидр, одр и др., и пр.».
  • «О регулировании рынка депутатских значков и оборота депутатских удостоверений».
  • «О наделении председателя Скипидарской городской думы кое-какими небольшими полномочиями».
  • «О запрете использования мата в названиях предприятий с более чем 50-процентным участием муниципалитета».
  • «О порядке наведения порядка в случае беспорядка».
  • «О запрете ГМО в продуктах питания и разрешении ЧМО (частично модифицированных организмов)».
  • «О запрете вожделения санкционных продуктов».
  • «Об антитроллистической деятельности».
  • «Об обязательной всеобщей и равной уголовной ответственности граждан».
  • «О несудимости да несудимой бытности».
  • «О том, о сём».
  • «О включении в обязательную школьную программу уроков мракобесия, проведении ежегодных экзаменов, а также городских олимпиад по мракобесию».
  • «Об обязательном достижении пенсионного возраста жителями Скипидарска и отбывании ими пенсионной повинности».
  • «О порядке регистрации, хранения, ношения и об ограничении применения гражданами тяжёлых тупых предметов».
  • «Об обязательном уведомлении компетентных органов о наличии у гражданина двух и более гражданок».
  • «О порядке получения второго паспорта при раздвоении личности гражданина».
  • Опубликовано в №91 от 25.05.2017 
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