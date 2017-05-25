Гордума сегодня рассмотрит вопрос «О порядке наведения порядка в случае беспорядка»

Сюжет
"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.
Депутаты Скипидарской городской думы решили принять ряд резонансных постановлений!
- «О статусе депутатской необыкновенности».
- «О запрете пей-пропаганды и продажи алкогольной продукции несовершеннотрезвым».
- «О порядке вынесения депутатов из буфета городской думы».
- «О запрете закупок зарубежного поганого обеспечения (ПО) и преимущественных закупках отечественного прекрасного обеспечения (ПО)».
- «О запрете бессовестного использования недр, выдр, ядр, кедр, вёдр, сидр, одр и др., и пр.».
- «О регулировании рынка депутатских значков и оборота депутатских удостоверений».
- «О наделении председателя Скипидарской городской думы кое-какими небольшими полномочиями».
- «О запрете использования мата в названиях предприятий с более чем 50-процентным участием муниципалитета».
- «О порядке наведения порядка в случае беспорядка».
- «О запрете ГМО в продуктах питания и разрешении ЧМО (частично модифицированных организмов)».
- «О запрете вожделения санкционных продуктов».
- «Об антитроллистической деятельности».
- «Об обязательной всеобщей и равной уголовной ответственности граждан».
- «О несудимости да несудимой бытности».
- «О том, о сём».
- «О включении в обязательную школьную программу уроков мракобесия, проведении ежегодных экзаменов, а также городских олимпиад по мракобесию».
- «Об обязательном достижении пенсионного возраста жителями Скипидарска и отбывании ими пенсионной повинности».
- «О порядке регистрации, хранения, ношения и об ограничении применения гражданами тяжёлых тупых предметов».
- «Об обязательном уведомлении компетентных органов о наличии у гражданина двух и более гражданок».
- «О порядке получения второго паспорта при раздвоении личности гражданина».
- Опубликовано в №91 от 25.05.2017