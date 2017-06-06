Наказы для губернатора. Часть 1 – экономика

Отдельные участки дороги, соединяющей Алапаевск и Николо-Павловское, вызывают у алапаевской администрации опасение. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Опубликовано в №100 от 7.06.2017

В Свердловской области закончилась череда встреч партактива «Единой России» с кандидатами в губернаторы в рамках праймериз. На встречах партийцы внесли предложения в программу «Пятилетка развития», предложенную Евгением Куйвашевым. Часть предложений прозвучала прямо в зале, но полный список наказов все территории изложили в письменной форме. Почти четверть наказов была связана с экономикой. В самой программе это два из пяти ключевых направлений: развитие региональной экономики и поддержка малого и среднего бизнеса.

ТОРы

В Свердловской области почти треть населения (1,3 миллиона человек) проживает в моногородах. Согласно «Пятилетке развития», уже к 2018 году в таких территориях будет создано 22,5 тысячи рабочих мест — преимущественно благодаря таким проектам как ОЭЗ «Титановая долина» и индустриальный парк «Богословский», а также за счёт создания шести территорий опережающего развития (ТОРов) — в Краснотурьинске, Серове, Качканаре, Красноуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте.

В настоящий момент статус ТОР имеет только Краснотурьинск, дополнительно заявки отправили Первоуральск, Новоуральск и ещё один «атомный» город — Лесной. При этом Новоуральск ждёт одобрения заявки более полугода. Отсюда и вопрос-наказ от новоуральских партийцев — получит ли город статус ТОРа в текущем году? Оказалось, что получить особый статус не прочь и территории на востоке области — представитель «ЕР» из Тавды предложила включить в список территорий со статусом ТОР и её муниципалитет. Евгений Куйвашев отметил, что он к моногородам не относится, однако если собрать необходимый пакет документов с помощью областного мининвеста, пройти обучение и защитить свой проект развития территории в Москве — можно попробовать.

Новые предприятия

Один из шагов, запланированных в «Пятилетке развития» для подъёма экономики — это увеличение объёма промышленного производства. О создании нового предприятия Евгения Куйвашева в своих наказах попросили и партийцы из Верхнего Тагила, а также акцентировали внимание на необходимости привлечения инвестиций в территорию и строительства дороги до Первоуральска.

— Инвесторы к нам не идут из-за удалённости от федеральной трассы — прямая дорога до Первоуральска позволила бы решить некоторые логистические вопросы, — рассказал «ОГ» секретарь Верхнетагильского МОП Александр Мельников. — В городе действительно острая необходимость в новых рабочих местах: на Верхнетагильской ГРЭС, где когда-то работало до 2000 человек, после модернизации оборудования прошли сокращения, комбинат строительных конструкций и птицефабрика тоже переживают не лучшие времена. У нас есть несколько площадок с подведёнными сетями, на которых можно бы было открыть промышленное предприятие. В городе много хороших специалистов, которые стоят перед выбором: переезжать или работать вахтовым методом — это строители, электротехники, теплотехники.

Проконтролировать создание ещё одного предприятия кандидата в губернаторы попросили партийцы из Сосьвы. Как рассказал «ОГ» глава администрации Сосьвинского ГО Геннадий Макаров, уже больше десятка лет в селе Кошай планируют построить нефтеперерабатывающий завод. По территории села проходят магистральные газопроводы, там расположена линейная производственно-диспетчерская станция.

После модернизации оборудования на Верхнетагильской ГРЭС прошли сокращения. Фото: Галина Соколова

Дороги

Ещё один шаг для подъёма экономики в рамках «Пятилетки развития» — это развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Здесь предложений было немало — о строительстве и ремонте дорог кандидата в губернаторы попросили в каждом управленческом округе. Причём большинство просьб о содействии в ремонте касались дорог регионального значения и межмуниципальных дорог — например, трассы Екатеринбург — Пермь (подъезд к деревне Катырева), дороги от деревни Сенная до Челябинской области, дорог между Рефтинским и Сухим Логом, Рефтинским и посёлком Малышева.

Одна из таких дорог — от горноуральского посёлка Николо-Павловское до Алапаевска — давняя проблема алапаевской администрации. Дорога была построена в начале 1990-х и с тех пор ни разу не ремонтировалась капитально. На нескольких участках образовалась глубокая колея. За последние три года на дороге произошло 40 ДТП, 6 — с пострадавшими.

— В администрации Алапаевска озабочены тем, что из-за плохого состояния автодороги в районе посёлка Западный ГИБДД может запретить по ней автобусные перевозки. Тогда жители посёлков Асбестовский, Зыряновский, Нейво-Шайтанский, Западный, деревни Устьянчики, села Мелкозерово, а это около 7000 человек, будут отрезаны от учреждений здравоохранения и социального обеспечения. С началом учебного года не будет возможности перевозить детей на школьном автобусе в образовательные учреждения в соседние населённые пункты, — отметили в местном отделении «Единой России».

Транспорт

Поступило несколько «транспортных вопросов». В частности, единороссы из Шали попросили выделить муниципалитету 2 млн рублей для приобретения автобуса — в автобусном парке местного автопредприятия участились поломки. Партийцы из Ленинского района Екатеринбурга попросили кандидата в губернаторы оказать содействие в строительстве ветки скоростного трамвая и увеличении полосности дорог для улучшения транспортной доступности микрорайона Академический. А местное отделение Железнодорожного района попросило согласовать с РЖД график работы переездов на пути из Екатеринбурга в посёлки Северка и Шувакиш, чтобы автомобили и общественный транспорт не стояли в пробках.