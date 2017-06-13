В США состоялась премьера фильма о Владимире Путине

Постер фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

В американский эфир вышла первая из четырёх серий документального фильма Оливера Стоуна «Путин». Фильм-интервью с Президентом России снимался почти два года.

Американский режиссёр провёл с главой страны больше полутора десятков встреч, которые проходили в Кремле, в сочинской резиденции, на улице, в автомобиле, на борту президентского самолёта и на хоккейной площадке.

Первая серия вместила в себя ответы российского лидера на вопросы о семье (отце-фронтовике, погибшем в блокаду брате), о начале большой политической карьеры, когда Путин был назначен на должность премьер-министра, и о взглядах на отношения с Западом. Вот, к примеру, выдержка из одной из бесед, показанных в фильме:

— Вы ведь дедушка? Очень любите ваших внуков? — спрашивает Оливер Стоун.

— Конечно, — отвечает президент.

— Вы хороший дедушка? Играете с ними?

— Очень, очень редко, к сожалению.

— Ваши зятья обычно соглашаются с вами, или их мнение отличается?

— Бывает и отличное, но мы не спорим, скорее дискутируем.

— Дочери тоже?

— Да, и они тоже. Они не занимаются политикой, они не занимаются каким-нибудь крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием.

В оставшихся сериях можно будет узнать мнение президента о расширении НАТО и экономических санкциях, о ситуации на Украине и в Сирии, о его отношении к сексуальным меньшинствам. И, конечно, о том, какими видит российский лидер отношения Москвы и Вашингтона.

В России документальный фильм «Путин» можно будет увидеть на Первом канале с 19 июня, сразу после программы «Время».