Кандидаты в губернаторы просят помощи у «ЕР»

«Единая Россия» разрешила своим однопартийцам в местных думах поддержать альтернативных кандидатов в губернаторы. Фото: Алексей Кунилов

Областная избирательная комиссия приняла документы у шести кандидатов, выдвинутых партиями на должность губернатора Свердловской области. Следующий шаг — муниципальный фильтр. Собрать необходимое количество подписей местных депутатов без барьеров может только кандидат от «Единой России». Выдвиженцам от других партий просто не хватает своих представителей в местных думах. По словам лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, к нему уже начали обращаться кандидаты от других партий с просьбой помочь.

В минувшие выходные кандидатов выдвинули сразу шесть партий: «Единая Россия» — Евгения Куйвашева, ЛДПР — депутата Госдумы Игоря Торощина, КПРФ — управляющего директора «Плюс банка» Алексея Парфёнова,«Справедливая Россия» — депутата Заксобрания Дмитрия Ионина, «Зелёные» — депутата думы Екатеринбурга Константина Киселёва, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина. Кандидатам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 подписей.

В общении с «ОГ» большинство кандидатов заявили, что уверены в успешном прохождении фильтра. Например, Игорь Торощин заявил, что его команда только за один день (13 июня) собрала уже порядка 20 подписей. Уверенности кандидатам добавляет ещё и решение свердловских единороссов оказать парламентским партиям, а также одной-двум непарламентским помощь в сборе подписей за счёт своего резерва депутатов.

— Действительно, чтобы выборы были легитимными, мы предлагаем нашим муниципальным депутатам поддержать альтернативных кандидатов. Коллеги уже начали обращаться ко мне по этому поводу, — объяснил Шептий, правда, за кого именно поставят свои подписи единороссы помимо Куйвашева, не уточнил.

Во время заседания свердловского областного депутатского совета «Единой России» директор департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антон Третьяковзаявил, что в партии не рассматривают процесс сбора подписей как партийное мероприятие.

— Мы не то что поддерживаем оппонентов, мы настолько уверены в нашем кандидате, что не возражаем, чтобы кто-то поучаствовал с ним в избирательной кампании, — подчеркнул он.

Напомним, сдать юридически заверенные подписи в облизбирком кандидаты должны не позднее 26 июля.