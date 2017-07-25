Программу по обновлению дворов в регионе тормозят сами жители

Валентин Лаппо. Фото: Алексей Кунилов

В понедельник, 24 июля, в Краснодаре прошёл форум «Единой России» «Городская среда». Более тысячи участников, среди которых руководство и члены правительства, депутаты Госдумы, партийцы, общественники, архитекторы, специалисты в сфере ЖКХ, говорили про урбанизм, благоустройство дворов и прочее созидание комфортной среды для жизни. В итоге председателем партии, главой российского кабмина Дмитрием Медведевым была анонсирована подготовка стратегии развития российских городов на период до 2025 года.

На форуме единороссы обсудили первые итоги реализации своего нового партпроекта с аналогичным форуму названием «Городская среда», который предполагает ремонт дворов и общественных пространств с подачи жителей. «ОГ» поговорила с региональным координатном проекта, председателем комитета Свердловского Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентином Лаппо и выяснила, почему Средний Урал позже других субъектов РФ получил федеральное финансирование, где обновятся дворы и почему жители сами тормозят исполнение программы.

– Валентин Анатольевич, сколько дворов будет отремонтировано в этом году?

– Конкурсный отбор про­шли 33 муниципальных образования. До конца этого года будет благоустроено 98 дворовых территорий и 34 общественных пространства.

– Что нужно сделать, чтобы, скажем, мой двор привели в порядок?

– Есть положение. У муниципалитета обязательно должен быть принят план благоустройства. Он есть не у всех, поэтому и отбор прошли только 33 МО. Участие в конкурсе носит заявительный характер, поэтому собственники перед тем, как подать заявку, должны провести обсуждения и решить, каким образом хотят облагородить территорию.

– Кто решает, одобрить или отклонить заявку?

– В муниципалитетах были созданы общественные комиссии, куда вошли партийцы, специалисты администрации, общественники. При отборе действует балльная система. Дальше заявку рассматривает министерство энергетики и ЖКХ, которое и выделяет субсидию.

– Где запланированы самые масштабные восстановительные работы?

– На набережной реки Исеть в районе улиц Малышева-Куйбышева. Хороший проект будет воплощён во дворе проспекта Седова, 38–42. Думаю, в августе начнём там работы.

– На форуме многие регионы уже демонстрируют, как у них изменились территории. Почему у нас ни один двор не сдан?

– Мы регион-донор, поэт­ому получили федеральные средства позже других – только в апреле. В этом месяце только должны закончиться все конкурсные процедуры.

– Каков объём финансирования?

– Всё происходит на условиях софинансирования. 54 процента должна внести область, 46 – Федерация. У нас регион выделил 370 миллионов рублей, 315 – Федерация. Кроме того, чтобы жителям заявиться на конкурс, они должны согласиться на софинансирование. Рекомендуемый процент – 5. В итоге от собственников поступило чуть больше 200 миллионов. 25 миллионов вложили юридические лица.

– То есть жители должны скинуться, чтобы попасть в программу?

– Это как общее собрание жильцов решит (не менее 2/3 собственников). Они могут объявить сбор, а могут включить статью расходов в платёжную квитанцию.

– Сложно оказалось вовлекать жителей?

– Очень сложно. Многие не могут прийти к единому мнению, где должна быть детская площадка, где зона парковки. Доходит до конфликтов. Мы открываем общественные приёмные, чтобы люди туда приходили, спокойно обсуждали. Но это не только у нас такая практика. Коллеги из других городов говорят, что у них по 5–6 раз собирались, чтобы дорешать все вопросы. Некоторые жители не хотят складываться. Многие не хотят в дальнейшем содержать свой двор. А это ещё одно условие участия. Жители должны взять территорию на баланс, например, через свою управляющую компанию. У нас была программа «1000 дворов». Так вот, мы проехали по области – многие дворы-участники уже в разбитом состоянии, потому что никто за них не отвечал.

– Сейчас много спорят о московской программе реновации. Что вы думаете?

– Программа реновации имеет право на жизнь. Сносить и строить можно, но не за бюджет. Я думаю, что инвестор должен быть и граждане должны поучаствовать. Но ключевое всё-таки – состояние пятиэтажек. Если они не вызывают опасения, пусть ещё послужат.

– Когда будут благоустраивать центральную часть набережной в Екатеринбурге?

– В следующем году будет ясность по реконструкции Макаровского моста: объёмы финансирования, сроки. Без этого делать что-то на набережной смысла нет.

– Если говорить о дворах, то у туристов интерес вызывает двор Городка чекистов. Он не в лучшем состоянии. Его реконструкция не предполагается?

– Условие участия в конкурсе – только инициатива жителей. Нужно смотреть, заявлялись ли они. Мы не можем сверху навязывать.

Со слов премьера Форум посетил председатель Российского правительства и глава партии Дмитрий Медведев. «ОГ» записала самые важные заявления премьер-министра. Правительство поручит Минэкономразвития и Минстрою подготовить стратегию развития городов России на период до 2025 года. По словам Медведева, надо также утвердить стандарты качества городской среды и комплексного развития территорий. – Если мы сейчас скажем: ладно, пусть это развивается просто на базе рыночных принципов, с учётом специфики нашей страны, всё это заглохнет. Поэтому нужна долгосрочная государственная поддержка. Дмитрий Медведев сообщил, что поручил в 2018 году сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также предусмотреть эту статью расходов в трёхлетнем бюджете. Он напомнил, что в текущем году на эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 25 млрд рублей. Премьер отметил тот факт, что в последние годы в России строятся огромные объёмы жилья. При этом он уточнил, что главная цель – «это не квадратные метры, а жильё в комфортной современной среде». – Город – это не только жилые кварталы вокруг места работы. Мы в 1970-е годы так строили и продолжаем так строить. В результате возникли целые кварталы, по сути, мини-города, и люди там сейчас живут: школ нормальных нет рядом, я уж не говорю про дворы. По мнению премьер-министра, необходимо повысить ответственность собственников недвижимости за её состояние, и начать следует с госсобственности. – Уже в этом году регионы должны будут принять законы, которые предусматривают повышение ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, – сказал он. Медведев призвал в минимальном объёме привлекать средства граждан на благоустройство городской среды. – Но ни в коем случае нельзя допускать перегибов, основной вклад должно на себя взять государство и, в случае необходимости, бизнес.