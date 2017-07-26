Поддержку муниципальных депутатов получили шесть кандидатов в губернаторы

Муниципальный фильтр преодолели шесть кандидатов в свердловские губернаторы. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В среду, 26 июля, Свердловская избирательная комиссия завершила приём подписей для преодоления муниципального фильтра от выдвиженцев в губернаторы региона. Заручиться необходимым количеством голосов местных депутатов удалось шести претендентам на участие в выборах (состоятся 10 сентября). Тем не менее говорить о том, что все они прошли фильтр, пока рано: у облизбиркома есть 10 дней на то, чтобы проверить подлинность всех подписей.

Напомним, на участие в губернаторской кампании изначально заявились 11 кандидатов. Однако, как и прогнозировалось, необходимое количество подписей удалось собрать выдвиженцам от шести партий: врио главы региона Евгению Куйвашеву («Единая Россия»), депутату Госдумы РФ Игорю Торощину (ЛДПР), депутату свердловского Заксобрания Дмитрию Ионину («Справедливая Россия»), управляющему ПАО «Плюс банк» Алексею Парфёнову (КПРФ) и двум депутатам Екатеринбургской гордумы Константину Киселёву («Зелёные») и Дмитрию Сергину («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Евгений Куйвашев (46 лет) руководит областью с мая 2012 года. За месяц до истечения срока полномочий (в апреле 2017 года) Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении его врио главы региона. Сразу после этого Евгений Куйвашев заявил, что намерен участвовать в выборах.

В случае переизбрания ставит перед собой весьма амбициозные задачи. В частности, Свердловская область должна войти в тройку регионов лидеров страны по социально-экономическим показателям наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Игорь Торощин (31 год) — уроженец Ирбита, выпускник Уральского финансово-юридического института. Был депутатом Законодательного собрания Свердловской области прошлого созыва (с 2011 по 2016 год), где работал в должности зампредседателя комитета по законодательству. В 2016 году избрался в Госдуму по партспискам.

Дмитрий Ионин (32 года) коренной екатеринбуржец. В 2005 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького, факультет международных отношений. Владеет английским и испанским языками. В 2011 году избрался депутатом регионального Заксобрания. В прошлом году ему удалось переизбраться на второй срок. Также занимает пост сопредседателя совета общественной организации «Справедливое ЖКХ».

Алексей Парфёнов (44 года) родился в городе Муроме, в 2003 году окончил Владимирский государственный университет по специальности «технология машиностроения», инженер автоматических машиностроительных линий. В Свердловской области представитель от КПРФ практически не известен. Впервые в местной политической повестке он появился на прошлогодних выборах, когда КПРФ выдвинула его в качестве кандидата в Госдуму по Каменск-Уральскому округу. Но он проиграл кандидату от «Единой России». Также в его биографии можно углядеть ещё одну связь с регионом: Парфёнов — советник директора по развитию Первоуральского завода металлоконструкций «Основа».

Константин Киселёв (54 года) родился в Екатеринбурге, окончил философский факультет Уральского госуниверситета. В 2013 году прошёл в гордуму Екатеринбурга в команде партии «Гражданская платформа», однако со временем перестал с ней сотрудничать. В 2016 году партия исключила его из своих рядов. Киселёв также известен как опытный политтехнолог.

Ещё один коренной свердловчанин Дмитрий Сергин (49 лет) — выпускник Уральской академии государственной службы. Несколько раз избирался депутатом гордумы Екатеринбурга начиная с 1996 года. Сергин — член комиссий по городскому хозяйству и по бюджету.

Напомним, чтобы преодолеть муниципальный фильтр, выдвиженцам необходимо было собрать минимум 126 подписей местных депутатов или избранных на прямых выборах глав в 55 муниципалитетах. После того как избирательная комиссия проверит все документы, будет принято решение о регистрации кандидатов на выборах.