Свердловское Заксобрание отчиталось о доходах

Фото: Алексей Кунилов

Депутаты свердловского Заксобрания отчитались о доходах за 2016 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте областного парламента, больше всего по итогам прошлого года заработал генеральный директор ООО «Группа компаний «Радуга»»​​​​​​​ Александр Серебренников. Он задекларировал 88,3 млн рублей.

Таким образом, Серебренников сместил лидера по доходам 2015 года, которым был управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв, задекларировавший тогда 111 млн рублей. В этом году топ-менеджер нижнетагильского предприятия отчитался о доходе в 49,8 млн рублей, заняв второе место. На третьей позиции в рейтинге — генеральный директор компании «Рендер», председатель совета директоров ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров — в прошлом году его доход составил 49,6 млн рублей.

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина в 2016 году заработала 4,3 млн рублей. Её первый заместитель — секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий задекларировал 3,9 млн рублей.

Меньше всех за минувший год заработал народный избранник от ЛДПР Кирилл Некрасов — 70 тысяч рублей.

У депутата Евгения Зяблицева оказалась самая богатая супруга. Она заработала 47 млн рублей, а сам депутат — 1 млн рублей.

Гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский отметился самым большим автопарком. В его собственности более 50 транспортных средств: легковые и грузовые автомобили, прицепы, краны, автопогрузчики, экскаваторы, бульдозеры, моторная лодка.