Свердловское Заксобрание отчиталось о доходах

Депутаты свердловского Заксобрания отчитались о доходах за 2016 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте областного парламента, больше всего по итогам прошлого года заработал генеральный директор ООО «Группа компаний «Радуга»» Александр Серебренников. Он задекларировал 88,3 млн рублей.
Таким образом, Серебренников сместил лидера по доходам 2015 года, которым был управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв, задекларировавший тогда 111 млн рублей. В этом году топ-менеджер нижнетагильского предприятия отчитался о доходе в 49,8 млн рублей, заняв второе место. На третьей позиции в рейтинге — генеральный директор компании «Рендер», председатель совета директоров ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров — в прошлом году его доход составил 49,6 млн рублей.
Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина в 2016 году заработала 4,3 млн рублей. Её первый заместитель — секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий задекларировал 3,9 млн рублей.
Меньше всех за минувший год заработал народный избранник от ЛДПР Кирилл Некрасов — 70 тысяч рублей.
У депутата Евгения Зяблицева оказалась самая богатая супруга. Она заработала 47 млн рублей, а сам депутат — 1 млн рублей.
Гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский отметился самым большим автопарком. В его собственности более 50 транспортных средств: легковые и грузовые автомобили, прицепы, краны, автопогрузчики, экскаваторы, бульдозеры, моторная лодка.
- Опубликовано в №139 от 2.08.2017 под заголовком «Самым богатым депутатом стал Серебренников»