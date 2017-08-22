Уральские блогеры придумали, чем привлечь людей на выборы

Активнее всего в выборах участвует старшее поколение. Фото: Алексей Кунилов

На встрече в Екатеринбурге с представителем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) блогеры порекомендовали не надеяться на сознательность граждан, а в буквальном смысле заманивать их на выборы. Некоторые способы оказались довольно необычными.

Сотрудник ЦИК Ирина Скупова вместе с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой обсудила с журналистами и блогерами, как привлечь людей на выборы. Ирина Скупова рассказала о проекте «Выборы: моя история», который должен понизить «градус цинизма» в публикациях об избирательных кампаниях.

— В Ярославле в ходе форума общественных наблюдателей журналисты высказали мнение, что выборам не хватает человеческих историй. Выборы — это не просто процедура, это история людей. Сейчас мнения о выборах сводятся к двум полюсам — это сплошная фальсификация или выборы — это такой официоз, где всё замечательно. Но это гораздо более сложное явление, — сказала представитель ЦИК.

По её мнению, поднять интерес людей к грядущим избирательным кампаниям могли бы интервью с людьми, которые готовы рассказать что-то личное о своём участии в выборах: почему они голосуют или нет, почему решили стать идейными волонтёрами или наоборот не хотят бесплатно работать на выборах.

Сотрудник ЦИК ждала от пишущей братии рекомендации, как сделать « искренний проект» о выборах, который бы поднял явку, однако блогеры заявили, что здесь нужно действовать другими методами.

Из трёх возрастных категорий — молодёжи до 25 лет, людей среднего (25–45 лет) и старшего возраста (от 45 лет) на выборы приучена ходить только последняя группа, у которой привычка голосовать сформировалась ещё во времена СССР.

— Мне 30 лет, и я голосовал только один раз, потому что за это на избирательном участке дарили ручку и блокнот, — признался один из приглашённых.

В итоге блогеры сошлись во мнении, что «людей на участки надо приводить и заманивать, а не надо надеяться на сознательность».

Для разных возрастных категорий ЦИК порекомендовали делать это по-разному: для людей до 25 лет нужно вписать выборы в «модный ряд», наравне с «вейпами, подворотами и бородой». Как это сделать? Среди методов называлась пропаганда через популярные видеоблоги, а также в качестве примера привели использование специальной версии приложения для поиска знакомств «Вместе на выборы». Там предлагается найти пару для участия в голосовании 10 сентября. Рядом с фотографией потенциальной «второй половинки» на экране появляется вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?».

Для мотивации более взрослой аудитории предлагались методы, уже ставшие традиционными, — проведение лотерей среди всех проголосовавших, а также «пирожки и другие лакомства» на избирательных участках. Также блогеры предложили расширить списки кандидатов и включать туда новые лица из народа.