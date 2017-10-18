Областных министров впервые выберут по конкурсу

Документы претендентов на пост министров будут приниматься до 8 ноября, 10 ноября пройдёт тестирование кандидатов, а 15 ноября соискатели уже должны будут представить и защитить концепцию стратегии развития в сфере инвестиций и экономики

Сегодня в полной версии «ОГ» (на страницах 11–12) опубликован Указ губернатора Свердловской области от 17.10.2017 г. № 535-УГ «Об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области».

Документом предписано провести отбор кадров на должности министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области, утверждено положение о порядке проведения отбора и состав Экспертной комиссии, которая и будет выбирать достойные кандидатуры.

Тем самым губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев первым среди глав регионов откликнулся на требование Президента России Владимира Путина повысить открытость при подборе кадров на руководящие должности в органах региональной власти.

Напомним, что 20 сентября на встрече с избранными в 2017 году губернаторами регионов, в числе которых был и глава Среднего Урала, Президент России призвал руководителей субъектов Федерации сделать более прозрачной кадровую политику. Отметив, что на федеральном уровне уже проведено несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности, глава государства выразил надежду, «что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к открытой, понятной форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то сил, связей, а их профессиональный рост связан, прежде всего, с их личными деловыми качествами, уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей».

Фактически это стало первым поручением главы государства губернаторам, которые избраны на едином дне голосования 10 сентября 2017 года и сейчас формируют новые органы управления своих регионов.

По закону, после вступления в должность вновь избранного главы Свердловской области заместители губернатора и министры регионального правительства перешли в статус и.о. вице-губернаторов и глав министерств, после чего началось формирование нового состава областного правительства. На сегодня уже назначены два первых заместителя, шесть заместителей губернатора и те министры, которых Устав области предписывает назначать по согласованию с Заксобранием региона.

А вчерашним губернаторским указом № 535-УГ впервые в России и на Среднем Урале запущен процесс отбора кандидатур на две министерские должности в региональном правительстве.

Согласно Положению об открытом отборе, каждый претендент на должность руководителя регионального ведомства, на замещение которой объявляется конкурс, должен подать в Экспертную комиссию личное заявление, анкету, фотографию, копии документов, удостоверяющих его личность, образование, трудовую деятельность. А также справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний для работы в органах госуправления.

Кстати Губернаторским Указом пятеро членов областного правительства, ранее исполнявшие обязанности заместителей губернатора, официально назначены на эти должности (уже без приставки «и.о.»). Это Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. Александр Высокинский в правительстве курирует блок, отвечающий за экономику и территориальное развитие, координацию работы по реализации стратегий развития муниципалитетов. Павел Креков отвечает за социальный блок. В зоне ответственности Сергея Швиндта — инфраструктурные вопросы, ЖКХ, транспорт, связь, строительство, дороги, подготовка региона к ЧМ-2018. Сергей Зырянов курирует сферу управления госимуществом и возглавляет проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми структурами, отвечает за блок вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, работой архивов, ЗАГСов. Напомним также, что ранее (26 сентября) после согласования с депутатами Законодательного собрания региона Евгений Куйвашев назначил Алексея Орлова и Владимира Тунгусова первыми заместителями губернатора, Галину Кулаченко — заместителем губернатора — министром финансов, Андрея Злоказова — министром социальной политики Свердловской области.