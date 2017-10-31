Утверждена программа «Пятилетка развития»

В настоящий момент утверждены все заместители губернатора, семь министров и один директор департамента. Судьба остальных руководителей министерств решится в ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов

Во вторник на заседании областного кабинета министров губернатор Евгений Куйвашев утвердил два ключевых документа — программу «Пятилетка развития» на 2017–2021 годы, в которую вошли более тысячи предложений из муниципалитетов по улучшению качества жизни свердловчан, а также проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. По словам Евгения Куйвашева, именно эти документы являются основой для перехода на ускоренное развитие и новое качество социальной сферы для жителей области.

Новая экономическая реальность

О разработке региональной программы развития, которая позволит вывести Свердловскую область в тройку субъектов-лидеров в России, Евгений Куйвашев заявил ещё в начале текущего года, в программной статье «Переломный момент», опубликованной в «ОГ». Тогда же он отметил, что программа должна стать по-настоящему всенародной, а для этого было необходимо собрать предложения и пройти общественное обсуждение. Концепция программы неоднократно выносилась на обсуждение научного сообщества, представителей бизнеса, институтов гражданского общества, её рассматривали даже на форуме сельских жителей.

— Такой подход позволил нам «вписать» в создаваемую новую экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть интересы крупных корпораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное — самих жителей Свердловской области, — сказал Евгений Куйвашев.

Инструментами для выполнения задач, связанных с развитием человеческого капитала, экономики, малого и среднего бизнеса, гражданского общества и местного самоуправления, а также для создания комфортной среды, станут приоритетные региональные проекты и госпрограммы области. Курировать их реализацию будут заместители губернатора, отвечающие за работу профильных министерств.

— Есть вопросы коллеги? Если нет — значит, берём в работу, — сказал губернатор, подписывая указ. — Обращаю внимание заместителей, необходимо постоянно вести мониторинг достижения показателей. Я прошу первых заместителей контролировать эту работу и ежемесячно докладывать мне результаты.

Назначения На заседании правительства области Евгений Куйвашев объявил о назначении руководителей пяти министерств региона и одного департамента: министром общего и профессионального образования региона стал Юрий Биктуганов ;

; министром строительства и развития инфраструктуры — Михаил Волков ;

; министром АПК и продовольствия — Дмитрий Дегтярёв ;

; министром общественной безопасности — Александр Кудрявцев ;

; министром транспорта и дорожного хозяйства — Василий Старков ;

; должность директора департамента государственного жилищного и строительного надзора доверена Алексею Россолову. — С этого дня вы работаете без приставки и.о. Что касается остальных министерств, в ближайшее время вопрос решится, — сказал губернатор. В должности исполняющих обязанности продолжают работать руководитель министерства промышленности и науки области Сергей Пересторонин, руководитель минздрава Игорь Трофимов и глава министерства культуры Светлана Учайкина, глава министерства международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава министерства физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, глава министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, а также руководитель департамента молодёжной политики Ольга Глацких. На должности министра экономики и территориального развития, а также министра инвестиций и развития объявлен конкурс.

Регион вложится в развитие

В этот же день был одобрен проект бюджета региона на 2018 год, который станет первым бюджетом губернаторской программы. Как заявила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулаченко, доходы областного бюджета составят 209,8 миллиарда рублей, расходы — 221,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета по сравнению с прошлым годом сократится на 2,3 миллиарда рублей.

— Традиционно большая часть средств у нас идёт на социальную сферу — в структуре бюджета на 2018 год предусмотрено около 67 процентов — 148,4 миллиарда рублей. Субсидии муниципалитетам у нас превысят 9 миллиардов рублей, они выросли почти в полтора раза, и это должно дать свой положительный эффект. У нас запланировано строительство десяти школ, двух школ-детских садов, с десяток объектов спортивной направленности, — рассказала Галина Кулаченко.

На социальную политику область планирует потратить 68,2 миллиарда, на образование — 57,3 миллиарда, на физическую культуру и спорт — 2,3 миллиарда рублей, а общая сумма расходов по строке «здравоохранение» превысит 70 миллиардов рублей. Учтено и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также ассигнования на доведение минимального размера оплаты труда до уровня 9 478 рублей с 1 января следующего года. На продвижение заявки ЭКСПО заложено 50 млн рублей.

В зависимости от поступлений из федерального бюджета озвученные цифры будут корректироваться. В сентябре в областном минфине прошли согласительные комиссии с представителями муниципалитетов, на сегодня запланировано обсуждение проекта с бизнес-сообществом. До конца ноября рассмотрение проекта бюджета должно завершиться в Законодательном собрании области, после чего состоится его принятие.

«Пятилетка» в цифрах В своём докладе первый вице-губернатор Алексей Орлов кратко охарактеризовал программу и её основные мероприятия. «ОГ» выбрала пять самых интересных тезисов: Средняя продолжительность жизни свердловчан вырастет до 74 лет за счёт привлечения в медицину молодых специалистов, приобретения мобильных ФАПов и развития высокотехнологической медицинской помощи. Правительство уже подготовило предложение по снижению налоговой ставки на имущество таких медорганизаций. К 2021 году в школах области появится более 80 тысяч новых мест. Таким образом, в одну смену будет учиться 91 процент школьников. Ежегодно в регионе будет вводиться 25 новых спортивных площадок для занятий воркаутом, до 2021 года при поддержке УГМК-Холдинга появится 10 ледовых арен. К 2021 году более 40 процентов дворовых территорий в области будет благоустроено в соответствии с современными требованиями. В ближайшие пять лет оборот продукции малых предприятий должен достичь 2,7 трлн рублей. Количество свердловчан, занятых на малых и средних предприятиях, вырастет до 40 процентов. Таким образом, за пять лет ВРП области увеличится почти на 40 процентов — до 2,6 трлн рублей. Объём инвестиций в основной капитал увеличится на 60 процентов и составит 560 млрд рублей. По словам Алексея Орлова, только такие темпы роста экономики позволят войти в тройку регионов-лидеров.