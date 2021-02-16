Кадровые чистки

За последние два года в Свердловской области досрочно ушли со своих постов 17 глав муниципальных образований. Столь масштабные кадровые потери настораживают. Фото: Алексей Кунилов

За последние два года в Свердловской области досрочно ушли со своих постов 17 глав муниципальных образований. Это пятая часть всех территориальных чиновников (всего в регионе 94 мэра). Столь масштабные кадровые потери нас, журналистов, настораживают. Особенно если учесть, что поводом для них всё чаще становятся скандалы и судебные разбирательства.

Ещё лет 10 назад отставка мэра до окончания срока его полномочий была сродни грому среди ясного неба. Народ был уверен – с чиновником что-то случилось. И только обстоятельства непреодолимой силы (проблемы со здоровьем, переезд с семьёй в другой город и пр.) вынудили его бросить свою территорию. Конечно, бывали случаи, когда глава шёл на повышение в областное правительство, но таких – единицы.

Конфликты с думой и жителями

Сегодня «рулевые» муниципалитетов стали меняться регулярно. И совсем по другим причинам. На первый план вышли политические конфликты, нередко спровоцированные самим градоначальником. Претензии депутатов местных дум, протестные акции жителей и неспособность мэров к компромиссу выливаются в громкие скандалы.

Показательный пример – Артёмовский. Бывший глава территории Андрей Самочёрнов не смог найти общего языка с депутатами гордумы. Парламентарии обвиняли его в экономическом провале территории, а мэр их – в некомпетентности. В итоге в конфликт вмешались областные власти. Самочёрнов в августе 2020-го написал заявление об уходе по собственному желанию. А в октябре выбрали нового мэра – Константина Трофимова, бывшего спикера думы и одного из ярых оппозиционеров Самочёрнова.

В конфликте с думой пострадал и бывший глава Атига Сергей Мезенов. По итогам работы за 2018 год депутаты поставили мэру «неуд» из-за низкого исполнения доходной части бюджета. Мезенов критику коллег не воспринял, занял оборонительную позицию и даже пожаловался в правоохранительные органы. Разборки продолжались до весны 2020 года, и снова в ситуацию вмешалась область. Мезенов ушёл с поста, а должность мэра заняла Татьяна Горнова.

Внимание – на восток С 2019 года в регионе сменились мэры 17 муниципалитетов: Артёмовского, Верхней Салды, Новоуральска, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Махнёво, Режа, Атига, Ивделя, Рефтинского, Екатеринбурга, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Байкаловского и Тугулымского районов, Баженовского и Краснополянского сельских поселений. Больше всего кадровых перестановок произошло в Восточном управленческом округе (8 муниципалитетов). Управляющий администрацией округа Николай Клевец так прокомментировал ситуацию: – Частая смена глав муниципалитетов – это, конечно, плохо. И прежде всего для жителей. Поэтому сейчас особенно тщательно стараемся следить за обстановкой в территориях. Но утверждать, что именно в Восточном округе дела идут хуже всех, нельзя. Просто в состав нашего округа входит больше всего муниципальных образований – 32. В Горнозаводском округе их, например, всего 11. Поэтому кадровые перестановки выглядят так заметно.

Но, пожалуй, самую скандальную репутацию заработал бывший глава Махнёвского МО Александр Лызлов. Он вошёл в жёсткий конфликт с жителями своей же территории. В 2017 году за его отставку даже собирались подписи – они были направлены Президенту России. Сельчане утверждали, что из-за бездействия мэра муниципалитет не вошёл в областные программы. Не решались проблемы с местной больницей, детским садом. Кроме того, жители обвинили главу в… пьянстве на рабочем месте. А в региональных СМИ даже появилась информация, что чиновник в Крещение бегал голышом (!) вокруг проруби – в нетрезвом виде. Пикантности ситуации добавил тот факт, что ранее господин Лызлов был судьёй в Алапаевском городском суде!

В итоге в декабре 2020-го новым мэром Махнёво стал Алексей Корелин. При этом Лызлов участвовал в предвыборной гонке, снова пытаясь занять пост главы.

Их повысили Из 17 мэров, досрочно сложивших свои полномочия, только трое ушли на повышение в структуры областной власти. Это глава Ивделя Пётр Соколюк, который стал депутатом Законодательного собрания региона и мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, ставший заместителем губернатора Свердловской области. Новым главой Ивделя избран Владимир Михель, а обязанности главы Каменска-Уральского сейчас исполняет Алексей Герасимов. Нового мэра изберут в марте. – У нас три кандидата, приём документов закончился, завершается проверка их документов. Дадим информацию в СМИ, кто из них допущен к выборам. Свои программы кандидаты представят 25 февраля конкурсной комиссии. А 10 марта мы рассчитываем утвердить нового главу, – сообщил спикер думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков. По прогнозам каменских СМИ, город возглавит именно Алексей Герасимов (он тоже подал документы на участие в конкурсе). Ранее он был начальником энергоцеха Синарского трубного завода, потом первым заместителем главы администрации города. Герасимову 46 лет.

Претензии прокуратуры

Несколько глав покинули пост из-за претензий прокуратуры.

Так, в декабре пришлого года неожиданно ушёл в отставку глава Байкаловского района Алексей Жуков. Он стал мэром округа в 2009 году и продержался в кресле почти три срока. Как выяснилось, причиной внезапной отставки стал конфликт интересов, в которым замешан заместитель Жукова по районному хозяйству Сергей Кантышев. Этого сотрудника прокуратура якобы уличила в покровительстве бизнесу жены (её фирма стабильно получала муниципальные подряды). Официальных заявлений от правоохранительных органов не было. Сам Жуков в телефонном разговоре с нами сказал одну фразу: «Я не считаю себя виноватым». Сейчас Байкаловский район ждёт нового главу.

– Приём документов от кандидатов завершился, в конкурсе участвуют четыре человека, ждём результатов проверки их документов. Хотелось бы до конца марта уже определиться с главой, – сообщила спикер районной думы Галина Губина.

Мутная история В августе прошлого года силовыми ведомствами был задержан мэр Богдановича Павел Мартьянов. В рабочем кабинете и дома у главы прошли обыски. По данным местных СМИ, Мартьянова подозревали в махинациях с землёй (речь шла о выделении земли без конкурсных процедур в деревне Паршино – под расширение базы отдыха). В итоге мэра отпустили под подписку о невыезде. А на следующий день он вышел на работу в мэрию. В следственном управлении СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию. Городские журналисты предположили, что имела место «подстава» со стороны некоторых частных фирм.

В январе этого года случилась отставка мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина (он, кстати, продержался на посту всего год; а избираются мэры на 5 лет). Инициатором выступила областная прокуратура. Официальных разъяснений опять же не было, но, по информации городских СМИ, претензии надзорного органа были связаны со строительными компаниями, которыми раньше владел Зашляпин. Конкурс на нового главу округа уже идёт. Журналисты делают ставки на Александра Ковальчика, который сейчас исполняет обязанности мэра.

Труднее всего пришлось Тугулыму – этот округ прожил в безвластии почти год. Прошлой весной главе территории Сергею Селиванову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, ещё в 2016 году Селиванов потребовал от местного директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского ГО» взятку за общее покровительство по службе, а также за ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования предприятия. Опасаясь расторжения трудовых отношений, директор МКУ согласилась на эти требования и передала ему денежные средства в сумме 2 млн рублей, не считая имущества.

Полный перечень вопросов, которые обязан решать глава муниципального образования, прописан в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. Найти его можно в интернете на сайте Президента России (kremlin.ru) и на портале правовой информации РФ (pravo.gov.ru).

Пока шло следствие, обязанности главы округа исполнял Константин Кизеров, заместитель Селиванова по социальным вопросам. Местной думе было запрещено предпринимать какие-либо действия, в том числе объявлять конкурс на нового мэра.

– Ситуация сдвинулась с мёртвой точки месяц назад – Селиванов написал заявление об уходе, до конца февраля его дело должны передать в суд, – рассказала председатель Тугулымской думы Мария Коркина. – Конкурс на пост главу объявлен, претендуют 7 человек, в том числе Кизеров, к началу марту рассчитываем избрать главу. Год жили в подвешенном состоянии – было очень трудно.

Мнение Анатолий Гайда, уральский политолог, доктор философских наук, советник губернатора Свердловской области: – Я думаю, причина в том, что в последнее время усилились требования к муниципальной власти. И не все мэры эти требования выдерживают. Жизнь стала сложнее, а им как главам приходится непосредственно общаться с жителями, быть в гуще событий на местах и оперативно решать проблемы. С одной стороны, мэрам, конечно, не позавидуешь. Но есть и другой момент: если ты профессионал – ты справишься. А если нет... Другими словами, сейчас на посту главы муниципалитета сможет удержаться только профи. Александр Пирогов, уральский политолог, член Российской ассоциации политической науки и Уральской гильдии политических консультантов: – Как мне кажется, здесь несколько проблем. Во-первых, отсутствие в области системы подготовки кадров – будущих глав муниципалитетов. Её по факту нет. Во-вторых, правовая база, регламентирующая работу мэров, стала другой, нежели 20 лет назад. В том числе в отношении избрании глав. Если раньше мэра выбирал народ, то у главы была моральная ответственность перед людьми – доработать на посту. Сейчас мэра выбирает дума, а за ней нередко стоят совсем другие люди, к примеру, представители градообразующих предприятий, которые реально принимают решения. А в-третьих, денег в муниципалитетах больше-то не стало. А проблемы на многих территориях не решались десятилетиями. И чтобы это исправить, нужно несколько муниципальных бюджетов сразу. И такое «хозяйство» достаётся многим, кто приходит на пост главы. И многие с этим не справляются.