«Я построил 1 300 объектов... Обмануть меня невозможно»

Вместе с «Облгазетой» мэр объехал три точки – два многоквартирных дома и школу. А потом пригласил нас в администрацию, в свой рабочий кабинет. Фото: Павел Ворожцов

С главой Серовского городского округа Василием Сизиковым мы встретились… на стройке. Каждую неделю Василий Витальевич проводит объезд строительных площадок, где возводятся новые объекты. И приглашает с собой журналистов. Глава подробно расспрашивает подрядчиков, как идут дела – есть ли проблемы с материалами и оборудованием, соблюдается ли график строительства. И тут же даёт комментарии СМИ, чтобы жители были в курсе, как продвигаются работы.

Вместе с «Облгазетой» мэр объехал три точки – два многоквартирных дома и школу. А потом пригласил нас в администрацию, в свой рабочий кабинет.

Квартиры – медикам

– Василий Витальевич, нас очень впечатлила площадка, где идёт строительство новой школы. Огромный котлован, несколько кранов, работа кипит… Что это будет за школа?

– Школа большая – на 1 275 мест. Стоимость её превышает 1 миллиард рублей. Школа очень востребована – сегодня у нас 2,5 тысячи детей учатся во вторую смену, а с вводом этого объекта мы перейдём на односменный режим обучения, как того требует Президент России. Завершить строительство мы должны в 2023 году. В школе установят самые современные мебель и оборудование. По проекту для учеников начальных классов даже предусмотрены спальные места.

– Также вы строите два новых жилых дома. Кто в них заедет?

– Дом по улице Ленина рассчитан на 115 квартир разной планировки. В нём будет 9 этажей. Сдать его должны к концу года, стоимость – 207 миллионов рублей. В этот дом заедут переселенцы из ветхого, аварийного жилья. И 9 квартир мы предоставляем работникам бюджетной сферы – нашим медикам. Не буду скрывать – дефицит медицинских кадров у нас высокий, и таким образом мы хотим закрепить специалистов на территории.

Второй дом – по улице (…) строится для детей-сирот, в нём будет 72 квартиры. В очереди на жильё сейчас стоят порядка 300 детей-сирот – это достаточно много. Новый дом позволит разгрузить эту очередь. В планах у нас – построить ещё два многоквартирных дома для данной категории граждан. А для переселенцев из ветхого, аварийного жилья мы ежегодно сдаём по дому.

– Знаем, что серовчане давно просят новую детскую поликлинику. В соцсетях это активно обсуждается. Будет ли она?

– Проект новой детской поликлиники разработан совместно с УГМК. Сейчас идут подготовительные работы – нужно войти в программу, заложить финансирование, решить вопросы с высвобождением земельных участков под объект. Не думаю, что это займёт много времени. Новая детская поликлиника нам нужна, и она будет. Вся проблема в том, что ныне действующая поликлиника располагается в приспособленном здании бывшего детского сада. Руководство Серовской городской больницы сделало всё возможное, чтобы пребывание в поликлинике было комфортным. Но всё равно это помещение не соответствует современным требованиям. Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений, будет обслуживать не только наш округ, но и близлежащие территории – Гари, Сосьву. Необходимость в этом объекте очень острая.

– Ещё одно пожелание от жителей – хорошие дороги. Сегодня, пока мы ездили по городу, сами увидели – снег сходит, асфальт во многих местах в ямах. Есть какие-то планы по дорожным работам?

– Я работаю главой с 2018 года. Приведу несколько говорящих цифр. В 2017 году в Серове был отремонтирован всего один километр дорог. В 2018-м – уже 3. А в 2020-м – 9. Ещё пример: в 2018 году сделано 300 метров тротуаров, а в 2020-м – 9,7 километра. Плюс ко всему мы регулярно меняем сети и ставим новые котельные. И в этом году снижать темпы по дорожным и коммунальным работам не намерены. Недавно мы поменяли на всех муниципальных опорах освещения светильники – и в городе, и в сёлах. Такого никогда не было. Закупили на 60 млн рублей новую технику для муниципального предприятия «Серовавтодор» – для круглогодичной уборки улиц. Вдобавок в этом году начинаем благоустройство Преображенской площади – центральной в Серове, где проходят все массовые мероприятия. Я прекрасно понимаю, что люди ценят прежде всего тепло, свет и воду в квартирах, потом идут дороги, школы, больницы… И основное внимание как раз направлено на это.

Друзья-заводчане

– На реализацию проектов нужны деньги. Есть ли они в бюджете или муниципальная казна испытывает дефицит?

– В 2018 году наш бюджет составил 3,2 миллиарда рублей. Сегодня – 3,8. И до конца года мы поставили себе задачу выйти на цифру 4 миллиарда. Нам очень хорошо помогает область. Благодаря губернатору Евгению Куйвашеву в регион привлекаются достаточно серьёзные федеральные средства. А у территорий, включая наш округ, есть возможность участвовать в различных программах на условиях софинансирования. Плюс ко всему у нас есть мощная поддержка предприятий.

– Кстати, о предприятиях. Серовский городской округ всегда был крупным промышленным узлом. Как сейчас складываются взаимоотношения с руководителями заводов?

– Я себе обычно говорю – в округе я не хозяин, а старший среди равных. С промышленными предприятиями мы не только партнёры, но и друзья. Часть депутатов округа – выходцы с заводов. Работаем вместе, плотно. У нас три «кита» – Надеждинский металлургический завод (входит в УГМК. – Прим. авт.), Серовский ферросплавный завод и Серовский механический завод. Четверть трудоспособного населения – это работники заводов. Производственный план выполняется даже несмотря на пандемию, часть налогов идёт в федеральный бюджет и часть – в округ. Были моменты, когда между собственниками перераспределялись доли владения, но сами собственники не поменялись. Предприятия регулярно занимаются благотворительностью: сделали несколько новых детских площадок, провели реконструкцию Дворца культуры металлургов и мемориала труженикам тыла, приобрели новые автобусы для нашей театральной труппы и спортсменов. Заводы – это наша опора, безусловно.

– Известно, что в округе на частные деньги строился большой свинокомплекс. Он должен был поставлять продукцию в Тюменскую область и ХМАО и дать новые рабочие места серовчанам. Но стройку заморозили. Почему?

– Раз в полгода я встречаюсь с акционером данного объекта и обсуждаю ситуацию. Финансовых проблем у него нет. Возникли проблемы с прохождением государственной экспертизы. Сейчас идёт процедура консервации объекта, собственник корректирует проект и определяется с производственной технологией. В свинокомплекс вложены большие деньги: только в 2020 году – 120 млн рублей, а общий объём средств превысил 700 млн. Собственник сказал, что однозначно будет достраивать его и запускать. Но точные сроки пока не называются.

Чтобы не уезжали

– Василий Витальевич, ваш округ – крупнейший на севере Свердловской области. Но административным центром Северного управленческого округа является Краснотурьинск. Вам не обидно?

– Такое территориальное решение было принято до меня. И нисколько не напрягает. Краснотурьинск от нас – в 40 километрах, это рядышком. Также у нас есть свой чат глав Северного управленческого округа, где все вопросы можно обсудить оперативно. Вообще, наш управленческий округ – самый сплочённый, и я нисколько не преувеличиваю. Каждый месяц мы встречаемся на одной из территорий, смотрим её опыт работы, перспективы. Недавно были в Нижней Туре. А в сентябре все главы Северного управленческого округа приедут к нам – в Серов. Эта ситуация с центром округа – скорее, формальная. И работе не мешает абсолютно.

– Ваши коллеги-мэры неоднократно отмечали, что главная проблема северных территорий – это отток населения. Вы это подтверждаете?

– Да. Географическая удалённость от центра региона играет свою роль. В нашем округе сейчас проживают 103 тысячи человек – это 36 населённых пунктов, включая сам город Серов. Отток населения – примерно 0,5 процента ежегодно. Так, в 2019 году наше население сократилось на 560 человек. Выход из ситуации один – создавать комфортные условия для жизни людей, чтобы они не уезжали в поисках лучшего места. В 2020 году отток населения у нас был всего 180 человек. Значит, люди стали ощущать перемены, и мы на правильном пути.

О личном – Да, я родился, учился и несколько лет проработал в Тюмени. Но чужим себя в Свердловской области, в Серове никогда не чувствовал. У меня мама родом из Талицы, так что Свердловская область – тоже мой дом, и в нём я ощущаю себя комфортно. А вообще, у нас один общий дом, одна Родина – Россия. – Кто такой глава? Во-первых, это менеджер, который привлекает средства на территорию, чтобы развивать её. А во-вторых, хозяйственник. Мне в жизни повезло – я построил 1 300 объектов. И мне очень легко разговаривать со строителями, обмануть меня невозможно. С моим участием построена набережная реки Туры в Тюмени – единственная в России четырёхуровневая. Биатлонный центр «Жемчужина Сибири» – объект мирового уровня. Сдал его сразу – ему присвоили категорию А, то есть на следующий день там уже можно было проводить международные соревнования. Наш известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев – мы с ним знакомы – часто хвалит этот объект. Приятно, конечно, слышать, значит, не зря трудились. Опыт пригодился – когда стал главой Серовского ГО, сумел завершить строительство нескольких сложных объектов, которые возводились на протяжении пяти лет. – Мне нравится играть в хоккей, и увлечение это давнее. В 18 лет выходил на лёд, был вратарём. Потом был 30-летний перерыв. А когда пришёл на работу в Серов, узнал, что здесь есть местная хоккейная команда из руководителей разных ведомств, в том числе сотрудников администрации. Решил вспомнить. Теперь раз в неделю собираемся, играем. Хоккейная база в городе мощная. Известные хоккеисты приезжают регулярно. Данис Зарипов у нас был, Владимир Мышкин… Вообще, с большим уважением отношусь к спортсменам. Недавно отмечали 20-летие турнира по боксу на кубок Константина Цзю. Как вы знаете, он родом из Серова. Костя приезжал на турнир, вручил мне боксёрские перчатки с дарственной надписью. Висят теперь в моём рабочем кабинете вместе с подарками других спортсменов. Василий Сизиков показывает клюшки в рабочем кабинете. Рядом – боксёрские перчатки от Кости Цзю. Фото: Павел Ворожцов

Кстати С 1942 года в Серове действует муниципальный театр драмы им. А.П. Чехова. Это единственный профессиональный театр на севере Свердловской области. Спектакли театра были удостоены премии «Золотая маска», неоднократно отмечались на фестивале «Браво!». В труппе театра сегодня работают сразу три заслуженных артистки РФ. У одной из них – Светланы Королёвой – на днях был бенефис. Театр очень востребован – наполняемость зрительного зала не опускается ниже 75 процентов, отметил глава.

Досье «ОГ» Василий Сизиков родился в 1973 году в Тюмени. Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал заместителем директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, первым заместителем главы администрации ГО Верхотурский и главой администрации ГО Верхотурский. С 2017 по 2018 год – заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2018 году избран главой Серовского ГО.

На стройплощадке на Ленина, 186 – Василий Сизиков обходит новый дом для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и медиков. Фото: Павел Ворожцов

Строители возводят фундамент под будущую школу на 1275 мест. Фото: Павел Ворожцов

Ямы на дорогах – давняя проблема Серова. Фото: Павел Ворожцов

Личная стена славы Василия Сизикова в его рабочем кабинете. Фото: Павел Ворожцов