Свердловский мэр уходит в отставку

Сегодня Павел Мартьянов досрочно сложит свои полномочия. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию главы Богдановича Павла Мартьянова на решение суда первой инстанции, которая признала его виновным по двум уголовным статьям.

Напомним, летом 2020 года мэр Богдановича был задержан силовыми ведомствами. В рабочем кабинете и дома у главы прошли обыски. Павла Мартьянова подозревали в махинациях с землей (речь шла о выделении земли без конкурсных процедур в деревне Паршино – под расширение базы отдыха). В итоге мэра отпустили под подписку о невыезде, он вышел на работу. Однако в июле 2021 года прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении главы свердловского города.

Позже Богдановичский городской суд признал его виновным по двум уголовным статьям: "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

﻿﻿﻿﻿По данным Европейско-Азиатских новостей, сегодня Мартьянов досрочно слагает свои полномочия. Дума Богдановича объявит конкурс на освободившуюся должность.﻿﻿﻿﻿