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Политика / Муниципальная политика
22 июня 2023, 09:48

Муниципальные служащие региона прошли образовательный курс

Участие в форуме приняли муниципальные служащие из всех округов региона. Фото: пресс-служба УрГЭУ

Участие в форуме приняли муниципальные служащие из всех округов региона. Фото: пресс-служба УрГЭУ

Вчера в Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического университета прошел региональный образовательный форум. Его организовали российское общество «Знание» и ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области». В рамках форума эксперты «Знания» провели для муниципальных служащих лекции и практические занятия по актуальным профессиональным вопросам.

В форуме приняли участие представители всех 94 муниципалитетов региона – главы, их заместители, специалисты отделов и управлений, а также руководители и сотрудники подведомственных учреждений. - Цель мероприятия не просто получить знания, но и практические навыки. То есть, перенять передовой опыт ведущих российских специалистов. Такие форумы мы планируем проводить и впредь, - рассказал «ОГ» председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Эксперты из общества «Знание» и члены ассоциации обсудили разные темы: психологию принятия управленческих решений, профилактику профессионального выгорания, медиаграмотность, ораторское искусство, умение работать в системе многозадачности и в команде, управление конфликтами и предотвращение конфликтных взаимоотношений.  

В завершение форума члены ассоциации заключили соглашение о сотрудничестве с Уральским государственным экономическим университетом. 

- Мы хотим быть полезными вам и готовы делиться знаниями, в том числе в рамках подобных образовательных проектов, — отметил ректор УрГЭУ Яков Силин. — И если у муниципальных служащих, как отлично помню по собственному опыту работы в органах местного самоуправления, не всегда хватает времени, то университет приходит им на помощь и готов работать с ними прямо в муниципалитетах.

Владислав Пинаев (слева) и Яков Силин сделали фото на память с подписанным соглашением. Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Областная газета Свердловской области
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