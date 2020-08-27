Владимир Путин – о коронавирусе, экономике и Белоруссии

Интервью проходило в Ново-Огарёво. Фото: официальный сайт Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 24». Во время беседы глава государства высказался по трём принципиально значимым сегодня темам.

Владимир Путин отметил, что в России достаточно много людей, заболевших коронавирусом, однако в стране один из самых низких показателей по смертности из-за инфекции. Глава государства заверил, что пик заболеваемости COVID-19 пройден. Тем не менее он призвал россиян продолжать соблюдать санитарные требования, чтобы страна как можно скорее вернулась к привычной жизни.

– Мы проводим много исследований, в том числе и на массовый или популяционный иммунитет. В 8 регионах России этот популяционный иммунитет превысил 25 процентов, – отметил Путин.

Президент России прокомментировал и производство первой в мире вакцины от COVID-19 – Спутник-V, которая уже была испытана на животных, а также на добровольцах. Напомним, одним из добровольцев стала дочь главы государства.

– Было сделано всё, чтобы провести регистрацию с условием дальнейшего исследования препарата в ходе его массового применения. Сделали всё в строгом соответствии с российским законодательством, а российские законы вполне соответствуют мировой практике. Вакцина прошла доклинические и клинические испытания. Сегодня нашим специалистам очевидно, что она формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела. Вакцина безвредна. В сентябре должна появиться ещё одна. Над ней работает институт «Вектор» в Новосибирске. Скорее всего эти два препарата будут конкурировать друг с другом по безопасности и эффективности.

Отвечая на вопрос о падении экономики, Владимир Путин отметил, что основные макроэкономические показатели ведут себя стабильно, а резервы, создающие «подушку безопасности», – растут.

– Мы считаем, что пик проблем у нас пройден и, я надеюсь, что мы постепенно начнём восстанавливаться. Здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено, – заявил президент. – В большей части всё-таки это результат принимаемых правительством решений.

На интервью Владимир Путин назвал ситуацию с россиянами, задержанными в преддверии белорусских выборов и обвиняемых в подготовке теракта, акцией украинских и американских спецслужб. Президент также впервые публично высказался по поводу обстановки в этой стране:

– Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это.

Президент напомнил, что между РФ и Белоруссией действует договор о Союзном государстве, согласно которому страны должны помогать друг другу защищать суверенитет и поддерживать стабильность. Поэтому он откликнулся на просьбу Александра Лукашенко сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов.

– Он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, – заверил Владимир Владимирович.

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