Чем любопытны итоги единого дня голосования – 2020?

Выборы прошли в условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Поэтому избиратели находились на участках в масках. Фото: Североуральская городская ТИК

В минувшее воскресенье в России состоялся единый день голосования. Свердловская область стала одним из 83 регионов, где прошли выборы. Несмотря на то, что федеральная кампания в этот раз была только одна (допвыборы в Госдуму в четырёх регионах), к Дню голосования было приковано особое внимание. Фактически состоялась репетиция больших выборов в Госдуму, намеченных на 2021 год.

В чём новшества?

В этом году на избирательных кампаниях обкатали сразу несколько новых технологий. Там, где проходили крупные выборы (более чем в 40 регионах), впервые провели трёхдневное голосование. Граждане могли прийти на участки непосредственно в сам единый день голосования и в течение двух дней перед ним. Многие политологи уже высказались, что такой шаг позволил удержать явку на достаточно высоком уровне.

- Безусловно, когда человек имеет возможность прийти на участок в удобный для него день, это положительно сказывается на явке, - согласен с коллегами руководитель Центра региональных политических исследований УрФУ Руслан Мухаметов. - Сентябрь традиционно связан с окончанием дачного сезона, поэтому многие пришли исполнить свой гражданский долг в пятницу и со спокойной совестью занимались своими делами в выходные.

Ещё один эксперимент коснулся только жителей Ярославской и Курской областей, а также отдельных округов Москвы - избиратели получили возможность отдать голоса не только на традиционных участках, но и через Интернет.

Шанс на Госдуму

Большое внимание было приковано к выборам в региональные парламенты. Здесь успешно поработать с электоратом смогли не только парламентские ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), но и так называемые "малые партии". Им удалось собрать более пяти процентов голосов избирателей (а значит, и получить мандат в региональных думах и законодательных собраниях) в семи регионах. Среди таких партий уже известные "Российская партия за социальную справедливость", "Родина" и основанная в 2019 году партия "Зелёная альтернатива".

При этом две совсем молодых партии - "Новые люди" (образована в марте 2020 года) и "За Правду!" (партия основана Захаром Прилепиным в конце 2019 года) получили не только по два мандата по партийным спискам в региональные парламенты Новосибирской и Рязанской областей соответственно. Перешагнув семипроцентный порог, партии обеспечили себе льготу на участие в выборах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей.

Ситуация на Среднем Урале

В Свердловской области, где в минувшее воскресенье проходили выборы и дополнительные выборы депутата Заксобрания и муниципальных дум, явка в день голосования была меньше, чем во многих других регионах - около 20 процентов (для сравнения: явка на полноценных выборах в Заксобрание в 2016 году составила 41,25 процента). Глава облизбиркома Владимир Русинов связывает низкую активность избирателей с характером кампании.

- Явка действительно несколько ниже ожиданий избиркома. В частности, в Краснотурьинском округе, где проходили дополнительные выборы депутата Заксобрания, она составила 19,23 процента. Очень низкая явка в Первоуральске и Нижнем Тагиле, где проходили дополнительные выборы депутатов муниципальных дум - 9 и 11 процентов соответственно. При этом в Махнёво, где проходили полноценные выборы думы, явка довольно высокая - более 62 процентов, - отметил Владимир Русинов. - При этом мы столкнулись с тем, что нам звонили люди из муниципалитетов, где выборы не проходили, и спрашивали, почему их участки закрыты и голосование не проводится. Граждане думали, что в регионе идёт полномасштабная избирательная кампания.

С позицией главы облизбиркома согласен и Руслан Мухаметов. Он отметил, что в регионах, где проходили полномасштабные выборы, граждане были больше информированы и вовлечены в политический процесс.

Большинство мандатов в Свердловской области досталось представителям партии "Единая Россия" - 19 из 25 мандатов. В том числе мандат депутата Заксобрания по результатам голосования получит глава Ивдельского ГО Пётр Соколюк.

- Для нашей партии итоги хорошие. Мы сохранили высокие показатели, - отметил секретарь реготделения "Единой России" Виктор Шептий.

Ещё 5 мандатов достанется самовыдвиженцам, 1 мандат (в думе Махнёво) получил представитель партии КПРФ. Избирательная комиссия утвердит окончательные результаты голосования в ближайшие дни.

Как изменилась явка на прямых выборах глав регионов?

Регион Избран Явкав 2020 году Явкана прошлых выборах Севастополь Михаил Развожаев (врио губернатора) - 85,72% (135 124 голоса) 48,28% 34,21% Иркутская область Игорь Кобзев (врио губернатора) – 60,73% (364 985 голосов) 32,6% 37,22% Еврейская автономная область Ростислав Гольдштейн (врио губернатора) – 82,5% (76 275 голосов) 73,02% 31,87% Пермский край Дмитрий Махонин (врио губернатора) – 75,71% (540 290 голосов) 35,76% 42,53% Чувашия Олег Николаев (врио главы) – 75,63% (386 376 голосов) 55,53% 58,65% Калужская область Владислав Шапша (врио губернатора) – 71,22% (200 768 голосов) 35,39% 36,07% Архангельская область Александр Цыбульский (врио губернатора) – 69,65% (210 038 голосов) 32,64% 20,99% Республика Коми Владимир Уйба (врио главы) – 73,18% (145 058 голосов) 30,16% 59,06% Камчатский край Владимир Солодов (врио главы) – 80,51% (67 894 голосов) 37,14% 31,86% Брянская область Александр Богомаз (действующий глава) – 71,7% (355 488 голосов) 50,37% 57,43% Татарстан Рустам Минниханов (действующий президент республики) – 83,28% (1,93 млн голосов) 78,78% 84,21% Краснодарский край Вениамин Кондратьев (действующий глава) – 82,97% (2,401 млн голосов) 68,69% 46,04% Ленинградская область Александр Дрозденко (действующий глава) – 83,61% (585 819 голосов) 51,52% 44,5% Костромская область Сергей Ситников (действующий губернатор) – 64,82% (105 658 голосов) 31,98% 35,76% Смоленская область Алексей Островский (врио главы) – 56,54% (126 947 голосов) 29,69% 28,73% Пензенская область Иван Белозерцев (врио губернатора) – 78,82% (454 547 голосов) 56,64% 60% Тамбовская область Александр Никитин (врио губернатора) – 79,70% (425 216 голосов) 64,7% 57,77% Ростовская область Василий Голубев (действующий глава) – 65,54% (899 195 голосов) 46,55% 48,47 %

Источник: предварительные данные региональных избирательных комиссий

Как можно заметить из таблицы, в большинстве регионов явка на губернаторских выборах снизилась по сравнению с предыдущими выборами. По всей видимости, одной из причин могла стать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Не помогли повысить явку ни эффективность работы политиков (например, президент Владимир Путин отмечал устойчивый рост социально-экономических показателей в регионах, где были переизбраны Александр Богомаз и Рустам Минниханов), ни проходившие одновременно выборы в региональный парламент (как, например, в Коми, где был избран главой много лет проживший в Свердловской области Владимир Уйба)

Из мэров - в депутаты Пётр Соколюк родился в Ивделе в 1962 году. С 2001 года возглавляет эту северную территорию. В 2019 году Пётр Михайлович вошёл всостав Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России Владимире Путине. Как поделился в разговоре с "Облгазетой" Пётр Михайлович, сейчас он продолжает трудиться на посту градоначальника. Это продолжится до тех пор, пока не будут пройдены все процедуры, в том числе местная дума должна принять его заявление о сложении полномочий. Исполнять обязанности главы до избрания нового будет его первый заместитель Татьяна Браун. - Конечно, мне ближе работа в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления или в комитете по бюджету, финансам и налогам. Мне эти темы близки, но я готов работать в любом из комитетов Законодательного собрания. Пётр Михайлович также сообщил, что в его ближайших планах встретиться с главой региона Евгением Куйвашевым, председателем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной и вице-губернатором Сергеем Бидонько, чтобы представиться в качестве новоизбранного областного депутата и получить наставления от первых лиц области. - Мне, конечно, жалко оставлять территорию, потому что она моя родная. Душа болит, и я думаю, что она ещё долго у меня будет не на месте, но в любом случае даже в новом статусе я буду уделять Ивделю внимание. Я здесь родился и вырос. Отработал 19 лет и 7 месяцев главой. Для меня Ивдель - это самое лучшее место. Я нигде не встречал территории, где бы мне было комфортнее, чем здесь. Нашему городу в следующем году 190 лет, поэтому нужно реализовать все задуманные планы, в том числе мы начали устанавливать памятник жертвам политических репрессий. Общая стоимость проекта - 9 млн рублей, работы будут вестись и в следующем году. В 2021 году - снова выборы, поэтому многие задачи переходят на следующий год. Нам нужно будет избрать местную думу, областных народных избранников и депутатов Госдумы. Петру Соколюку в следующем году снова придётся бороться за место в Заксобрании региона. Фото: Павел Ворожцов