Президент РФ принял отставку главы Дагестана

Владимир Путин провёл рабочую встречу в режиме видеоконференции с Владимиром Васильевым и Сергеем Меликовым. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Глава государства назначил его своим советником.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Владимир Васильев покинул свой пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана стал сенатор Федерального Собрания РФ от правительства Ставропольского края Сергей Меликов.

Также Владимир Путин провёл рабочую встречу в режиме видеоконференции с Владимиром Васильевым и Сергеем Меликовым.

"Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг", - сказал Президент экс-главе Республики Дагестан.

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. В 1978 году он закончил Всесоюзный юридический заочный институт, а в 1991 году - Академию МВД СССР. Является генералом-полковником милиции в отставке, кандидатом юридический наук и заслуженным юристом РФ. Указом Президента Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана 3 октября 2017 года, а 9 сентября 2018 года стал главой Республики.

Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 в подмосковном городе Орехово-Зуево. Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского по специальности "разведчик" в 1986 году, затем факультет пограничных и внутренних войск Военной академии имени М. В. Фрунзе в 1994 году и Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации в 2011 году. С мая 2014 года по июль 2016 года он занимал должность полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. После этого Сергей Меликов был назначен первым замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.