Михаил Мишустин предлагает провести оптимизацию штата госслужащих в 2021 году

По словам Михаила Мишустина, оптимизация штата госслужащих будет осуществляться за счёт вакантных мест. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести реформу системы управления в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Оптимизация штата госслужащих будет осуществляться за счёт вакантных мест.

Председатель правительства в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что кабмин уже проанализировал федеральные органы исполнительной власти и подготовил решения по их оптимизации. Также он сказал, что до конца года будет создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься проведением реформы системы управления.

"Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и чётко определённая сфера ответственности каждого органа исполнительной власти. Сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

По его словам, структура министерств, ведомств и их территориальных органов будет зависеть от общей численности ведомства. Так, в центральных аппаратах, в которых вакантных мест составляет 20%, штат необходимо сократить на 5%, а в территориальных органах, где среднее количество вакансий составляет около 18%, штат будет сокращён на 10%. Председатель правительства подчеркнул, что уменьшение штата будет происходить за счёт вакантных мест, а всё материальное стимулирование останется на прежнем уровне.

"Важно наладить надёжный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы. А главное – оперативно получить ответ на своё обращение, добиться результата. Для этого расширяем возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг", - добавил Михаил Мишустин.