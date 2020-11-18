Экс-полпред в УрФО Николай Цуканов вошёл в топ-менеджмент Ростелекома

Фото: Владимир Мартьянов.

Бывший полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов занял должность старшего вице-президента Ростелекома. Он будет курировать проекты по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Накануне пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Кремля в трудоустройстве экс-полпреда, обозначил: «Нет, это вопросы в Ростелеком и к самому Цуканову. Это же уже не должность госслужбы».

Любопытно, что вице-президент по цифровизации промышленности в Ростелекоме уже есть, Дмитрий Проскура остаётся на своей позиции. Что касается лесного хозяйства, то его до Николая Цуканова в компании никто не курировал. В пресс-службе Ростелекома «Облгазете» пояснили, что новое назначение связано с планами компании усилить это направление.

Отметим, что Николай Цуканов с 2005 года возглавлял Гусевский муниципальный район в Калининградской области. С 2010 по 2016 год он занимал должность губернатора Калининградской области, а после был назначен полномочным представителем Президента России в Северо-Западном федеральном округе. С декабря 2017 года – помощник Президента России.

Полпредом президента в УрФО Николай Цуканов стал в июне 2018 года. Но прочно обосноваться на Среднем Урале у него так и не получилось – в статусе он пробыл всего два года и четыре с небольшим месяца. Меньше него эту должность занимал только Евгений Куйвашев (8 месяцев), для которого полпредство стала своеобразным «перевалочным пунктом» перед губернаторством.

Напомним, что 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Николая Цуканова. Новым полномочным представителем Президента России в УрФО был назначен бывший глава федерального Минстроя Владимир Якушев.

Пётр Латышев Николай Винниченко Евгений Куйвашев Игорь Холманских Николай Цуканов Сроки нахождения в должности С 18 мая 2000 года по 2 декабря 2008 года С 8 декабря 2008 года по 6 сентября 2011 года С 6 сентября 2011 года по 14 мая 2012 года С 18 мая 2012 года по 26 июня 2018 года С 26 июня 2018 года по 9 ноября 2020 года Срок работы в полпредстве УрФО (цифры округлены) 8 лет и 6 месяцев 2 года и 9 месяцев 8 месяцев 6 лет 2 года и 4 месяца Должность после отставки Скончался во время рабочей командировки в Москву в 2008 году До 2013 года - полпред президента в Северо-Западном федеральном округе С 2013 года по настоящее время - Заместитель генерального прокурора РФ Губернатор Свердловской области По неофициальным данным — председатель совета директоров «Уралвагонзавода». В январе 2020 года в СМИ появилась информация, что Холманских покинул пост Старший вице-президент «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства

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