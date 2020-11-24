Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств

Иностранные послы 20 зарубежных государств вручили Президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Торжественная церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Верительные грамоты российскому лидеру вручили:
- Мущьо Франк Каманзи (Республика Руанда);
- Мигахаланде Дураге Ламаванса (Республика Шри-Ланка);
- Бала Чандран Тарман (Малайзия);
- Антти Хелантеря (Финляндская Республика);
- Мухаммед Ахмед Аль-Джабер (Объединённые Арабские Эмираты);
- Милорад Шчепанович (Черногория);
- Марк Михильсен (Королевство Бельгия);
- Жорж Фабер (Великое Герцогство Люксембург);
- Архиепископ Джованни Д’Аниелло (Апостольский нунций – посланник Святого Престола);
- Аймоне Ди Савойя Аоста (представитель Суверенного Мальтийского ордена);
- Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес (Республика Перу);
- Хулио Антонио Гармендия Пенья (Республика Куба);
- Леон Додону-Пунагаза (Центральноафриканская Республика);
- Шафкат Али Хан (Исламская Республика Пакистан);
- Алхаджи Ниангадо (Республика Гамбия);
- Аурни Тор Сигурдссон (Республика Исландия);
А также новые послы:
- Александр Бен-Цви (Государство Израиль);
- Син Хон Чхол (КНДР);
- Абдуррахман Сулейман Аль-Ахмед (Королевство Саудовская Аравия);
- Эйтвидас Баярунас (Литовская Республика).
"Я лично хотел вас поздравить с началом официально вашей работы, вашей дипломатической миссии в России, пожелать вам успеха, продуктивной работы по развитию сотрудничества между представляемыми вами государствами и Российской Федерацией", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.
На торжественную церемонию приглашены дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели, а само вручение президенту грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в РФ. Подобные мероприятия проходят несколько раз в год. Сегодня дипломаты вручают верительные грамоты Владимиру Путину впервые с начала пандемии - последний раз подобная церемония проходила 5 февраля 2020 года.