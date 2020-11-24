Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств

Торжественная церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Фото: пресс-служба Кремля.

Иностранные послы 20 зарубежных государств вручили Президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Торжественная церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Верительные грамоты российскому лидеру вручили:

Мущьо Франк Каманзи (Республика Руанда);

Мигахаланде Дураге Ламаванса (Республика Шри-Ланка);

Бала Чандран Тарман (Малайзия);

Антти Хелантеря (Финляндская Республика);

Мухаммед Ахмед Аль-Джабер (Объединённые Арабские Эмираты);

Милорад Шчепанович (Черногория);

Марк Михильсен (Королевство Бельгия);

Жорж Фабер (Великое Герцогство Люксембург);

Архиепископ Джованни Д’Аниелло (Апостольский нунций – посланник Святого Престола);

Аймоне Ди Савойя Аоста (представитель Суверенного Мальтийского ордена);

Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес (Республика Перу);

Хулио Антонио Гармендия Пенья (Республика Куба);

Леон Додону-Пунагаза (Центральноафриканская Республика);

Шафкат Али Хан (Исламская Республика Пакистан);

Алхаджи Ниангадо (Республика Гамбия);

Аурни Тор Сигурдссон (Республика Исландия);

А также новые послы:

Александр Бен-Цви (Государство Израиль);

Син Хон Чхол (КНДР);

Абдуррахман Сулейман Аль-Ахмед (Королевство Саудовская Аравия);

Эйтвидас Баярунас (Литовская Республика).

"Я лично хотел вас позд­равить с началом официально вашей работы, вашей дипломатической миссии в России, поже­лать вам успеха, продуктивной работы по развитию сот­рудничества между пред­ставляемыми вами государствами и Российской Феде­рацией", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

На торжественную церемонию приглашены дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели, а само вручение президенту грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в РФ. Подобные мероприятия проходят несколько раз в год. Сегодня дипломаты вручают верительные грамоты Владимиру Путину впервые с начала пандемии - последний раз подобная церемония проходила 5 февраля 2020 года.