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24 ноября 2020, 17:00

Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств

Дипломаты

Торжественная церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Фото: пресс-служба Кремля.

Иностранные послы 20 зарубежных государств вручили Президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Торжественная церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Верительные грамоты российскому лидеру вручили:

  • Мущьо Франк Каманзи (Республика Руанда);
  • Мигахаланде Дураге Ламаванса (Республика Шри-Ланка);
  • Бала Чандран Тарман (Малайзия);
  • Антти Хелантеря (Финляндская Республика);
  • Мухаммед Ахмед Аль-Джабер (Объединённые Арабские Эмираты);
  • Милорад Шчепанович (Черногория);
  • Марк Михильсен (Королевство Бельгия);
  • Жорж Фабер (Великое Герцогство Люксембург);
  • Архиепископ Джованни Д’Аниелло (Апостольский нунций – посланник Святого Престола);
  • Аймоне Ди Савойя Аоста (представитель Суверенного Мальтийского ордена);
  • Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес (Республика Перу);
  • Хулио Антонио Гармендия Пенья (Республика Куба);
  • Леон Додону-Пунагаза (Центральноафриканская Республика);
  • Шафкат Али Хан (Исламская Республика Пакистан);
  • Алхаджи Ниангадо (Республика Гамбия);
  • Аурни Тор Сигурдссон (Республика Исландия);

А также новые послы:

  • Александр Бен-Цви (Государство Израиль);
  • Син Хон Чхол (КНДР);
  • Абдуррахман Сулейман Аль-Ахмед (Королевство Саудовская Аравия);
  • Эйтвидас Баярунас (Литовская Республика).

"Я лично хотел вас позд­равить с началом официально вашей работы, вашей дипломатической миссии в России, поже­лать вам успеха, продуктивной работы по развитию сот­рудничества между пред­ставляемыми вами государствами и Российской Феде­рацией", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

На торжественную церемонию приглашены дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели, а само вручение президенту грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в РФ. Подобные мероприятия проходят несколько раз в год. Сегодня дипломаты вручают верительные грамоты Владимиру Путину впервые с начала пандемии - последний раз подобная церемония проходила 5 февраля 2020 года.

Областная газета Свердловской области

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