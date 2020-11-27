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27 ноября 2020, 13:20

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина намечена на 17 декабря

Владимир Путин

В этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Фото: пресс-служба Кремля

Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Она пройдёт в режиме видеоконференцсвязи.

Это связано со сложной эпидемической обстановкой в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подключится к эфиру из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать из зала Центра международной торговли, а для журналистов из регионов в каждом федеральном округе будут открыты специальные площадки. В УрФО такая площадка разместится в Екатеринбурге .

Напомним, в прошлом году традиционная пресс-конференция Владимира Путина, ставшая юбилейной, 15-й по счёту, состоялась 19 декабря. Она длилась более четырёх часов. На мероприятие, где можно было задать вопросы президенту, аккредитовали 1 895 журналистов со всего мира.

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Областная газета Свердловской области

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