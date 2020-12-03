Уроженец Лесного сменил Чубайса

Фото: Станислав Савин

Вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал постановление Правительства РФ об отставке Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначении на эту должность уроженца закрытого города Свердловска-45 (сегодня Лесного) Сергея Куликова.

О возможности скорой замены в руководстве «Роснано» наша газета писала 25 ноября («Пришли к Чубайсу и Вексельбергу?»). А 2 декабря официальный сайт kremlin.ru сообщил, что Президент России Владимир Путин предложил возглавить эту компанию Сергею Куликову, заместителю председателя Военно-промышленной комиссии РФ.

Назвав компанию «Роснано» одной из крупнейших структур развития, глава государства напомнил, что она была создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. Владимир Путин отметил, что за минувшие годы при участии компании в 38 субъектах РФ создано 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тысяч человек, а инвестиции в её проекты составили 590 млрд рублей.

Сергей Куликов поблагодарил президента за доверие, но отметил при этом: «Нам только нужно научиться всё-таки превращать идеи в продукты, а экспериментальные производства, – в промышленные». Что можно расценивать как намёк на то, что до сих пор в Роснано с этим не всё благополучно.

Заметим, что имя Анатолия Чубайса (который возглавлял компанию с 2008 года) в ходе беседы названо не было, а по её окончании пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречу с бывшим главой Роснано Владимир Путин не планирует. Из чего можно сделать вывод, что новая должность, назначение на которую осуществляется президентским указом, 65-летнему чиновнику предложена не будет.

Справка «ОГ» Сергей Куликов родился в 1976 году. Окончил Военный университет МО РФ. С 1994 по 2000 год служил в Вооружённых силах РФ. После увольнения в запас работал в компании «Рособоронэкспорт», затем в госкорпорации «Ростехнологии». С 2013 года — исполнительный директор «Ростеха». С 2015 года входил в состав совета директоров ВСМПО-АВИСМА (структура «Ростеха»). С июня 2018 года – первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В тему Анатолий Чубайс с 1991 года возглавлял Госкомитет по управлению государственным имуществом, затем работал первым вице-премьером Правительства РФ. Был одним из авторов программы ваучерной приватизации госимущества бывшего СССР и залоговых аукционов по продаже госпредприятий. В 1996 году руководил предвыборным штабом Бориса Ельцина, а после его избрания на очередной президентский срок возглавил администрацию Президента РФ. В 1998 году возглавил правление РАО ЕЭС России и провёл разделение этой крупной госкомпании на несколько частных. В апреле 2008 года стал руководителем госкорпорации «Роснано», которая под его руководством показывала хорошие финансовые результаты, достигавшиеся, по мнению специалистов, прежде всего за счёт удачного размещения государственных средств. О достижениях же компании в развитии собственно нанотехнологий сведений в открытой печати нет.