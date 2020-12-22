Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко от должности торгового представителя РФ на Украине. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Бабко от должности торгпреда России на Украине. Он проработал на этом посту меньше года.

"Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе, размещённом на портале правовой информации.

Андрей Бабко был назначен на эту должность в феврале 2020 года, однако в ноябре кабмин принял решение закрыть торговые представительства на Украине и в Литве. Сейчас торговые представительства России остались в 58 странах.

Отметим, что в августе нынешнего года кабинетом министров Украины принял постановление о прекращении действия межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств. После этого Минпромторг РФ выступил с предложением о закрытии торгпредставительств на Украине и в Литве.