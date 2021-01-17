Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Скончался депутат Государственной Думы, Герой Советского Союза Николай Антошкин. Фото: с сайта Госдумы РФ

Скончался депутат Государственной Думы, Герой Советского Союза Николай Антошкин. Парламентарий ушёл из жизни после тяжёлой болезни.

О смерти Николая Антошкина сообщается на сайте нижней палаты парламента. Соболезнования родным и близким депутата выразили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

«Николай Тимофеевич беззаветно служил Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле. В Государственной Думе работал с 2014 года, был автором многих важных законов. Николай Тимофеевич пользовался уважением наших граждан, обладал авторитетом среди своих коллег. Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал кому была необходима помощь и поддержка», - говорится в соболезновании Вячеслава Володина.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Советский и российский военный и политический деятель. Генерал-полковник, военный лётчик 1-го класса, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации (1993). Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Советского Союза (1986). Депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия». Входил в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.