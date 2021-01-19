Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами Президента РФ

Ранее Павел Фрадков с 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами Президента РФ. Фото: скриншот с сайта Управления делами Президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами главы государства. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ http://pravo.gov.ru/.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами Президента РФ, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Ранее, с 2015 года, Павел Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами Президента РФ. На государственной службе работает с 2005 года.

Добавим, что должность стала вакантна после того, как в конце декабря её покинул Николай Аброськин, занимавший пост первого заместителя управляющего делами Президента РФ с 2015 года.

Отметим, что накануне Президент России встретился с директором Российского института стратегических исследований Михаилом Фрадковым.