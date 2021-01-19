Темы дня

Политика / Политика в России
19 января 2021, 09:32

Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами Президента РФ

Ранее Павел Фрадков с 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами Президента РФ.

Ранее Павел Фрадков с 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами Президента РФ. Фото: скриншот с сайта Управления делами Президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами главы государства. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ http://pravo.gov.ru/.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами Президента РФ, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Ранее, с 2015 года, Павел Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами Президента РФ. На государственной службе работает с 2005 года. 

Добавим, что должность стала вакантна после того, как в конце декабря её покинул Николай Аброськин, занимавший пост первого заместителя управляющего делами Президента РФ с 2015 года.

Отметим, что накануне Президент России встретился с директором Российского института стратегических исследований Михаилом Фрадковым.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.01.2021, 11:41 / Общество
С улиц Екатеринбурга за ночь вывезли более 10 тысяч тонн снега
19.01.2021, 11:39 / Общество
Свердловские санврачи нашли 8 купелей с неудовлетворительным качеством воды
19.01.2021, 11:24 / Общество
Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС
19.01.2021, 11:12 / Общество
В Первоуральске свернули ковидный госпиталь на 200 коек
19.01.2021, 11:05 / Общество
В Екатеринбурге участились случаи ДТП с участием такси