Глава «Газпрома» рассказал Президенту России о планах по газификации страны

Глава энергетической компании рассказал российскому лидеру о планах по газификации страны. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Глава энергетической компании рассказал российскому лидеру о планах по газификации страны.

«Вопросов на этот счёт у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Разумеется, «Газпром» делает это вместе с регионами Российской Федерации. Мы с вами хорошо знаем, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя», - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Алексей Миллер отметил, что поручение Президента России о подписании с регионами среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации регионов выполнено: все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно. Энергетическая компания планирует увеличить объёмы финансирования почти в три раза.

«Объём инвестиций за этот период со стороны «Газпрома» составит 526,1 млрд рублей. За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населённых пункта. К концу 2025 года в 35 регионах России полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране», - рассказал глава «Газпрома».

Также по словам Алексея Миллера, к 2030 году в стране будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация.

«Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы. Мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь - социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе – продолжение газификации сельских территорий», - резюмировал глава «Газпрома».