Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сегодня, 21 января, исполнится год с момента назначения членов 17-го Правительства России, у руля которого оказался Михаил Мишустин. В исполнительной власти страны произошли серьёзные кадровые перемены: из 31 члена правительства только 16 работали у Дмитрия Медведева (трое из них ушли в отставку в течение года). «Облгазета» проанализировала, чем конкретно запомнился россиянам первый год работы правительства Мишустина.

Пять успешных проектов

В первую очередь – это воплощение комплекса мер поддержки граждан во время распространения коронавируса, о которых мы узнавали из обращений президента Владимира Путина. Беспрецедентные суммы были выделены на выплаты врачам, которые работают с заражёнными коронавирусной инфекцией больными. В список заслуг также можно отнести организацию оплачиваемых больничных для работающих граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, выплаты семьям с детьми. Отдельно стоит отметить, что были созданы все необходимые условия, чтобы, обратившись за выплатой один раз, человек продолжил получать её автоматически без лишней бумажной волокиты.

Пожалуй, самым громким проектом нового правительства стала программа льготного ипотечного кредитования граждан под 6,5 процента. Она была запущена в качестве одной из мер поддержки строительной отрасли и, как следствие, поддержки занятости (несмотря на пандемийные ограничения, большинство регионов России не остановили стройки. – Прим. ред.). Уже в ноябре госкомпания «Дом.РФ» заявила, что за десять месяцев 2020 года было выдано кредитов на сумму свыше 3,2 трлн рублей – это больше, чем за весь рекордный для страны 2018 год. Сейчас, по оценкам банков, объём выданной за 2020 год ипотеки оценивается в рекордные 4,2 трлн рублей.

Ещё одним проектом, который приобрёл актуальность на фоне пандемии и закрытия границ государств, стал туристический кешбэк. При оплате путешествий по России картой «Мир» можно было получить до 20 процентов от потраченной суммы обратно на карту. Инициатива позволила привлечь в региональные бюджеты суммарно около 13 млрд рублей. Несмотря на то, что для многих система оказалась неудобной (сейчас держатели карт «Мир» – это в основном бюджетники), в целом кешбэком воспользовались более 300 тысяч россиян.

В период, когда многие компании и образовательные учреждения были вынуждены перейти на удалённую работу, было принято решение о развитии IT-индустрии в России. Были разработаны меры поддержки, а в конце года стало известно, что многие из них могут стать постоянными. Прежде всего речь о снижении взносов компаний в фонд оплаты труда (это важно, потому что основные затраты компаний приходятся на зарплаты сотрудникам). Кроме того, власти намерены выделять разработчикам программных решений и производителям «железа» гранты.

И наконец, Михаил Мишустин дал старт сокращению штата госслужащих в 2021 году. Предполагалось, что будет сокращено 5 процентов сотрудников центральных аппаратов министерств и ведомств и 10 процентов сотрудников территориальных органов. Процесс уже стартовал.

Три замечания президента

По понятным причинам, работа исполнительных органов власти в такой сложный период не могла быть идеальной. Учитывая, что документы о назначении членов кабмина на должность подписывал Владимир Путин, мы ориентировались именно на его замечания, высказанные во время трансляций его совещаний с членами кабмина.

Прежде всего президент отправил на доработку разработанный правительством общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики. Произошло это на фоне критики документа представителями бизнеса. Уже доработанный план был принят спустя три месяца, в сентябре.

На совещании правительства, посвящённом борьбе с коронавирусом, в ноябре представитель ОНФ рассказал о результатах проверок общественниками аптек в регионах – в 30 процентах аптек не оказалось противовирусных средств, рекомендованных Минздравом. Президент призвал «не перекладывать ответственность на население, массово скупающее препараты» и поручил увеличить объёмы производства лекарств.

Пожалуй, самой серьёзной критике со стороны президента правительство подверглось в декабре, когда Владимир Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на базовые продукты питания. В назначенный срок были приняты необходимые меры – в частности, производители и торговые сети подписали соглашения о стабилизации цен до апреля 2021 года, а экспортная пошлина на подсолнечник была повышена.

Повышенный контроль

Ещё одна весомая отличительная особенность правительства Мишустина закреплена в обновлённых Конституции и законе «О Правительстве РФ». Теперь не только председатель правительства, но и федеральные министры (кроме силового блока) назначаются после утверждения Госдумой. Руководители министерств силового блока назначаются после консультаций с Советом Федерации.

Утверждение депутатами прошли уже шесть членов нового кабмина – переведённые с других должностей в правительстве вице-премьер Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также новички в команде: министр транспорта Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов и министр энергетики Николай Гульгинов.

– Отношения профильных комитетов Госдумы с профильными вице-премьерами и министерствами всегда были достаточно тесными, – пояснил депутат Госдумы от Свердловской области, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских. – В то же время заметна ответственность – и психологическая, и нормативная – с которой подходят к работе те, кто прошёл через утверждение Госдумой. А мы, депутаты, в свою очередь, активно пользуемся функцией депутатского контроля.

Мнения Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, экс-сотрудник администрации президента: – Никто не ожидал, что будет такое твориться: люди готовились к одному – бороться с «чёрной экономикой», воплощать в жизнь нацпроекты и проводить институционные реформы. А пришлось заниматься другими, незапланированными вещами – в аврале и в ситуации войны с ковидом. Тем не менее они мобилизовались. Если судить по тому, что происходит в других странах, наши работают на четвёрку. Перехваливать их не надо, но того безобразия, которое творится в Англии, Америке, Франции, у нас нет. Грамотный подход, адресная помощь, сумели наладить производство средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, развернули огромное количество госпиталей и коек. Правительство прошло мощный стресс-тест. Именно в таких ситуациях и познаются управленческие качества. Думаю, что тот состав, который сейчас есть, продолжит работать в ближайшие годы. Но не стоит забывать, что в этом году пройдут выборы в Госдуму и созыв захочет воспользоваться новыми полномочиями по утверждению премьер-министра, министров. Поэтому нельзя исключать, что весь состав правительства подаст в отставку и даст возможность депутатам назначить состав заново. Михаил Хазин, экономист, экс-сотрудник министерства экономики РФ и администрации президента: – По-прежнему считаю, что в состав правительства Мишустина вошли более достойные люди, чем были в правительстве Медведева. Несколько повысилась управляемость в стране, но должного конструктива по-прежнему нет. У правительства нет программы. Как показал опыт (прямые эфиры Путина), эффективность бюджетных расходов низкая. Аркадий Чернецкий, экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации: – В 2020 году Правительству России пришлось работать в непростых условиях. Но на все вызовы кабмин реагировал оперативно и эффективно. Несмотря на все сложности, задачи выполнения нацпроектов не были отодвинуты на второй план, а последовательно выполнялись. Отрадно, что к решению задач кабмин проявил нетрадиционные подходы, чего в работе предыдущего правительства мы не наблюдали. Например, достаточно успешно правительство применяет принцип «регуляторной гильотины», благодаря которому на ряде направлений уже удалось избавиться от многих избыточных и архаичных норм регулирования. Так, в наиболее близкой мне строительной сфере во многие нормативные документы внесены серьёзные коррективы, изъяты положения, сдерживавшие развитие отрасли. Яркий пример – принятие федерального закона о комплексном развитии территорий. Его много раз отклоняли, а новое правительство, проявив нетрадиционный подход к делу, сумело в короткий срок выработать документ, который без возражений утвердили депутаты. Данил Шилков, аудитор Счётной палаты (уроженец Свердловска): – В условиях изменившейся экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, считаю, работу нового правительства можно оценить весьма позитивно. За этот год были предприняты реальные действия для населения, оказаны меры поддержки наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Кроме того, хочу отметить высокую открытость и конструктивное взаимодействие Правительства РФ со Счётной палатой, в частности по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

Кстати Согласно данным ВЦИОМ, Михаил Мишустин, по мнению россиян, вошёл в тройку политиков по итогам 2020 года. Он обошёл министра обороны Сергея Шойгу и занял второе место после президента Владимира Путина. К слову, у лидера государства и премьер-министра самые высокие рейтинги доверия в стране. По данным за 30 декабря 2020 года, Владимиру Путину доверяют 66,5 процента опрошенных, Михаилу Мишустину – 53,7 процента. Для сравнения: у Дмитрия Медведева данный показатель составляет 22,9 процента.