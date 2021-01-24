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24 января 2021, 17:43

Владимир Путин выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме

График работы Путина

Стал известен график работы главы государства на предстоящей неделе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме. Также российский лидер пообщается со студентами и посетит музей.

График работы главы государства на предстоящей неделе озвучили в воскресенье в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

О том, что Владимир Путин примет участие в Давосском форуме, который в этом году пройдёт в дистанционном режиме, сообщил ведущий программы Павел Зарубин.

Также сообщается, что в понедельник, 25 января, в Татьянин день, Российский лидер встретится со студентами российских вузов. Анонсированы ответы на «интересные и острые вопросы»

.В среду, 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады Президент России планирует посетить новую экспозицию в музее Великой Отечественной войны в Москве.

Кроме того, на предстоящей неделе Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства.

Областная газета Свердловской области

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