Владимир Путин выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме

Стал известен график работы главы государства на предстоящей неделе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме. Также российский лидер пообщается со студентами и посетит музей.

График работы главы государства на предстоящей неделе озвучили в воскресенье в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

О том, что Владимир Путин примет участие в Давосском форуме, который в этом году пройдёт в дистанционном режиме, сообщил ведущий программы Павел Зарубин.

Также сообщается, что в понедельник, 25 января, в Татьянин день, Российский лидер встретится со студентами российских вузов. Анонсированы ответы на «интересные и острые вопросы»

.В среду, 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады Президент России планирует посетить новую экспозицию в музее Великой Отечественной войны в Москве.

Кроме того, на предстоящей неделе Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства.