Владимир Путин выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме. Также российский лидер пообщается со студентами и посетит музей.
График работы главы государства на предстоящей неделе озвучили в воскресенье в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».
О том, что Владимир Путин примет участие в Давосском форуме, который в этом году пройдёт в дистанционном режиме, сообщил ведущий программы Павел Зарубин.
Также сообщается, что в понедельник, 25 января, в Татьянин день, Российский лидер встретится со студентами российских вузов. Анонсированы ответы на «интересные и острые вопросы»
.В среду, 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады Президент России планирует посетить новую экспозицию в музее Великой Отечественной войны в Москве.
Кроме того, на предстоящей неделе Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства.