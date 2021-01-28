В России региональных омбудсменов освободят от судебной пошлины

Региональных омбудсменов в России освободят от судебной пошлины. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума России приняла в заключительном чтении законопроект, который позволяет региональным омбудсменам обращаться в суд без уплаты госпошлины. Новая инициатива направлена на устранение избыточных препятствий, имеющихся в работе уполномоченных по правам человека.

Как сообщается на сайте электронной базы данных Госдумы, омбудсмены в субъектах РФ обладают правом обращаться в суды, защищая нарушенные права и законные интересы людей. При этом каждый раз им необходимо уплачивать госпошлину из личных средств.

Авторы законопроекта считают, что это ограничивает реализацию права уполномоченных, создавая для населения разных регионов неравные возможности для получения помощи от омбудсменов. Документ инициировал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В регионах России судебная защита прав и свобод человека омбудсменами осуществляется по аналогии с уполномоченными по правам человека РФ, который освобождён от уплаты госпошлины при обращении в суд. Утверждённый Госдумой законопроект распространит данные льготы на весь институт защиты прав человека.