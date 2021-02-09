Президент решил: оценить работу губернаторов можно по 20 пунктам

По итогам оценки глав субъектов РФ Президент России Владимир Путин будет получать доклад Фото: Пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин своим указом изменил перечень основных показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов. Всего таких показателей – 20.

В первой пятёрке оценочных критериев: уровень доверия жителей к власти (региональной и федеральной), численность населения региона, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень бедности и доля граждан, которые занимаются спортом.

Далее следуют: уровень образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и молодёжи, количество волонтёров в регионе, условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, число посещений культурных мероприятий, число семей, улучшивших жилищные условия. Есть также показатели – темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, качество городской среды и другие.

Ранее список показателей оценки работы губернаторов состоял из 15 пунктов. И таких показателей, как, например, доля граждан, занимающихся спортом, или количество волонтёров в регионе в нём не было.

Ряд пунктов изложен в новой формулировке: так, показатель «Естественный прирост населения» заменён на более общий – «Численность населения региона», взамен критерия «Уровень реальной заработной платы» введены два новых: «Темпы роста среднемесячной зарплаты» и «Темпы роста среднедушевого дохода», а «Уровень доступности жилья» заменён на «Объём жилищного строительства».

Из нового списка вовсе исключены такие показатели, как «Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе» и «Производительность труда в несырьевых секторах».

Уровень доверия к власти будет определяться путём оценки общественного мнения, в том числе – насколько в регионах достигнуты национальные идеи развития (проще говоря, реализованы нацпроекты). Администрации президента поручено в течение месяца подготовить методику расчёта этого показателя и ежегодно до 1 марта представлять главе государства соответствующий доклад.

Методику расчёта остальных 19 показателей эффективности работы глав регионов разработает в течение двух месяцев федеральное правительство совместно с комиссиями Госсовета. А до 1 июля им и президентской администрации нужно утвердить правила распределения между субъектами РФ грантов на основе показателей, достигнутых за прошедший год.

Справка «ОГ» С предложением выработать единые критерии для оценки деятельности глав субъектов РФ Владимир Путин впервые выступил более 15 лет назад. А в июне 2007 года он подписал указ, которым утвердил 43 показателя, учитывавших как данные социально-экономической статистики развития региона (объём ВРП, уровень безработицы, доля бюджетных расходов на социальную сферу и т.п.), так и удовлетворённость населения деятельностью органов власти. В дальнейшем в этот перечень вносились изменения. В 2010 году президент Дмитрий Медведев расширил его до 48 пунктов, внеся пять новых показателей, связанных с энергосбережением. Но в 2012 году Владимир Путин, вновь избранный главой государства, сократил его до 12 пунктов. В ноябре 2017 года перечень опять был расширен до 24 пунктов, а в апреле 2019 года сокращён до 15 пунктов.