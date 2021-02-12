Официально: глава ПФР Максим Топилин ушёл в отставку

Максим Топилин занимал пост главы ПФР с 2020 года. Фото: пресс-служба ПФР

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности Максима Топилина. Новым главой Пенсионного фонда назначен бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.

Подписано соответствующее распоряжение. Новый глава ФСС пока официально не назначен.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Андрей Кигим возглавлял Фонд социального страхования около восьми лет. До этого он избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Андрей Кигим. Фото: сайт ФСС

Максим Топилин занимал пост главы ПФР с 2020 года. До этого он восемь лет возглавлял Министерство труда и социальной защиты РФ. Известно, что с 1994 года он работал в правительстве - в департаменте труда, здравоохранения и соцзащиты населения аппарата кабмина, замминистром труда и социального развития, замминистром здравоохранения и соцразвития. Он также был главой Федеральной службы по труду и занятости и государственным инспектором труда РФ.