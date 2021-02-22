Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко

Оба лидера приехали на встречу без галстуков. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Российский лидер позвал своего белорусского коллегу покататься после встречи на лыжах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент России отметил, что рад личной встрече, добавив, что «в современных условиях это большая редкость и значительная ценность».

«Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами», - отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии и самым крупным инвестором: российскими партнёрами в белорусскую экономику проинвестировано более 4 млрд долларов.

Президент России также отметил крупные совместные проекты в сфере энергетики, работу в отраслях сельского хозяйства, большой объем гуманитарных связей и взаимодействие на уровне регионов.

Также Владимир Путин пригасил Александра Лукашенко вместе отдохнуть после рабочей встречи.

«Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов – хочу пригласить Вас прокатиться на лыжах», - сказал Владимир Путин.

Добавим, что судя по снимкам, приведённым на сайте Кремля, оба лидера приехали на встречу без галстуков. Владимир Путин одет в джинсы, серо-голубой пиджак и рубашку светлого оттенка. а Александр Лукашенко в брюки и тёмно-синюю кофту.