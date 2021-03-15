Форум муниципальных депутатов в Москве закончился массовыми задержаниями

Сотрудники полиции задержали представителей разных партий, присутствовавших на форуме. Фото: Алексей Кунилов

В субботу, 13 марта, в Москве на форуме «Муниципальная Россия», собравшем депутатов из разных регионов страны, полиция задержала около 200 человек, в том числе некоторых политиков из Свердловской области. Среди участников мероприятия были члены нежелательной организации.

Форум муниципальных депутатов был организован «Объединёнными демократами». Это совместный проект политика Дмитрия Гудкова и Анастасии Бураковой, председателя «Открытой России» (эта организация зарегистрирована в Великобритании, в 2017 году Генеральная прокуратура признала её нежелательной на территории России, и «Открытая Россия» продолжила работу в качестве общественного движения без регистрации), пишет РБК.

По словам московского муниципального депутата Ильи Яшина, выступавшего на форуме, сотрудники полиции вошли в помещение, где проходило мероприятие, через 40 минут после его начала. «Мероприятие началось с панели, на которой успели выступить депутат Максим Резник из Петербурга, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и я. Всех депутатов задержали и отвозят в отделы полиции», — написал Илья Яшин на своей странице в Facebook.

В числе задержанных также оказались депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Свиридов и Юлия Галямина, политик и журналист Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России», глава «Открытого Петербурга» (признан Минюстом иностранным агентом. – Прим. ред.) Андрей Пивоваров, депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселёв, депутат думы Асбестовского городского округа Наталья Крылова.

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что «в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан — представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

В отношении участников форума были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности в РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»), после чего большинство из задержанных отпустили. За нарушение запретов данной статьи физическим лицам грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В настоящее время в России нет запрета на участие в выборах разного уровня за сотрудничество с нежелательными организациями, признанными иноагентами, и формально это не может служить поводом для отказа в регистрации кандидатов. Но, как пояснил «Областной газете» кандидат политических наук, доцент УрФУ Руслан Мухаметов, определённые сложности перед выборами у участников форума всё же могут возникнуть.

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