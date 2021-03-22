Николай Патрушев проведёт совещание по вопросам нацбезопасности с губернаторами УрФО

Николай Патрушев 23 марта посетит Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Фото: пресс-служба Кремля.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 23 марта посетит Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Он проведёт совещание по вопросам национальной безопасности с главами регионов федерального округа.

Как сообщается на сайте госорганов ХМАО, в совещании примут участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернаторы шести регионов, входящих в состав федерального округа, а также представители министерств и силовых ведомств.

Как сообщили "Облгазете" в департаменте информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев уже запланировал командировку в ХМАО.

Во время совещания особое внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений.