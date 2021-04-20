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20 апреля 2021, 18:30

Завершается регистрация на конкурс "Лидеры России"

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Остаётся три дня до окончания регистрации на четвёртый конкурс управленцев "Лидеры России". Подать заявки можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля 23.59 по московскому времени. 

Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить специальную анкету и загрузить в личный кабинет видеоролик. В своём выступлении необходимо рассказать о целях участия в конкурсе и о своём самом важном профессиональном достижении. 

В этом году участникам также необходимо выбрать один из восьми предложенных треков:

  • «Бизнес и промышленность»
  • «Государственное управление»
  • «Наука»
  • «Культура»
  • «Здравоохранение»
  • «Информационные технологии»
  • Международный трек
  • "Студенты". 
  • международного направления
  • и трека для студентов от 18 до 25 лет.

Как уже писала "Облгазета", конкурс проходит в три этапа.Дистанционные этапы конкурса будут проходить с апреля по середину июня 2021 года. Полуфиналы запланированы на конец лета – начало осени 2021 года. Финал конкурса состоится в марте 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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