Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США вернулись во времена холодной войны

Дмитрий Медведев подчеркнул, что взаимные санкции и конфликтное противоборство приводят к мировой нестабильности. Фото: пресс-служба Кремля.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что отношения между Россией и США вернулись в эпоху холодной войны. Он подчеркнул, что взаимные санкции и конфликтное противоборство приводят к мировой нестабильности.

Своим мнением Дмитрий Медведев поделился для статьи сетевого издания РИА Новости.

"За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", — заявил зампреда Совета безопасности РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия, как и в своё время СССР, всегда представляла меньшую угрозу для оппонентов, чем США. Он вспомнил Карибский кризис, когда Советский союз в ответ на действия США развернул на Кубе стратегическое наступательное вооружение, а Соединённые штаты в свою очередь стянули к острову военный флот и фактически взяли Кубу в морскую блокаду. Однако лидерам двух стран удалось сохранить мир.

По словам зампреда Совета безопасности, этот инцидент показал, в частности, что даже находясь на пороге новой войны главы двух сверхдержав смогли сохранить трезвость оценки ситуации и найти компромисс.