Линия прямого действия

В. Путин: «Прямая линия» важна потому, что происходит выборка реальных проблем граждан. Действительно, бывает, что простые вопросы не получается решить без президента. Но нужно стремиться, чтобы всё работало в автоматическом режиме». Фото: kremlin.ru

Состоялась очередная «Прямая линия» Президента РФ (в 2020 году полноформатная «Прямая линия» не проводилась): Владимир Путин отвечал на вопросы граждан около четырёх часов. Уже много лет программа воспринимается людьми как способ решить злободневные проблемы, и, очевидно – вполне успешный. По словам самого главы государства, из более чем миллиона вопросов, поступивших в 2019 году, более 500 тысяч уже проработаны. К оперативному реагированию уже по традиции были готовы и на местах: в преддверии передачи губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства и мэрам следить за её ходом (оказалось, не зря). «Облгазета» выбрала семь самых интересных вопросов, заданных в ходе передачи.

О вакцинации от коронавируса

В самом начале «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. При этом главы субъектов РФ, которые всё-таки вводят такую меру для отдельных категорий граждан, – действуют в рамках закона. По словам российского лидера, в законе прописано, что в случае эпидемии, губернаторы могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, по рекомендации главных санврачей. Такие меры на сегодняшний день приняты в 10 субъектах РФ. Все они направлены на предотвращение второго локдауна.

Тем, кто не понимает принцип введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, российский лидер посоветовал посмотреть закон 1997 года «Об иммунной защите населения».

– Там две составляющие. Это общенациональный календарь прививок, который является обязательным. Были предложения от некоторых коллег перевести вакцинацию от коронавируса в национальный план прививок, однако большинство депутатов такие изменения не поддержали. Поэтому вакцинация от ковида в этот раздел не попала, а значит, не является обязательной, – пояснил Владимир Путин. – Эпидемию можно преодолеть только с помощью вакцинации, у нас такая возможность есть. Надеюсь, предубеждения наших граждан будут постепенно уходить. Сейчас около 23 млн вакцинированных. Слава богу, у нас нет трагических ситуаций после вакцинации, – добавил глава государства.

Глава государства также прокомментировал обращение жителя Москвы: жену мужчины, несмотря на медотвод, угрожали уволить в случае отказа от вакцинации. Президент обратил внимание на то, что такие действия противозаконны.

Кстати, Владимир Путин также рассказал, что сам привился «Спутником V», хотя его просили не называть поставленный препарат, чтобы не создавать конкурентных преимуществ.

– Лично я руководствовался тем, какая вакцина действует быстрее и дольше действует. Более того, у нас Вооружённые силы прививаются «Спутником», а я всё-таки верховный главнокомандующий, – сказал Владимир Путин.

Первая «Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла в декабре 2001 года – президенту поступило 400 тысяч вопросов. Ко второй «Прямой линии» количество вопросов выросло больше чем в три раза. В этом году свои обращения на передачу направили свыше 1,5 млн человек. Любопытно, что по инициативе президента с авторами обращений несколько раз пытались выйти на видеосвязь во время передачи, но возникали перебои и приходилось перезванивать.

О ценах на продукты

Один из вопросов касался ситуации с высокими ценами на продукты питания – женщина записала свой видеовопрос прямо в магазине.

– Почему бананы с Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель? – поинтересовалась она.

– Потому что своей продукции не хватило, – объяснил президент. – В прошлом году мы произвели 19 миллионов тонн картофеля, видимо, нескольких миллионов не хватило. В этом году будет произведено 22 миллиона тонн. Завозят недостающий картофель из Беларуси или Турции. Возможно, на стоимость повлияла доставка.

По его мнению, овощи и фрукты в стране пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объёме. Глава государства также пояснил, что сейчас мировые индексы цен на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Среди причин – последствия коронавируса и сокращение производства.

О ситуации с британским эсминцем

На «Прямую линию» президента также поступил вопрос об инциденте у берегов Крыма 23 июня: «Не кажется ли Вам, что мы стояли на грани Третьей мировой войны?».

По мнению российского лидера, заход британского судна в российские территориальные воды – это комплексная провокация, которая проводилась не только британцами, но и американцами. Перед появлением эсминца президенту докладывали об американском разведывательном стратегическом самолёте.

Владимир Путин рассказал, что эсминец зашёл в территориальные воды России днём, а до этого рано утром, около 7:30, с одного из аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт.

– Было очевидно, что эсминец преследовал военные цели. Смотрели, как и что работает у нас. Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории, боремся за себя, за свое будущее, – заявил Владимир Путин.

О телефонном мошенничестве

Любовь Шенделева из Красноярска поинтересовалась, до каких пор будут оставаться безнаказанными телефонные мошенники:

– Они представляются сотрудниками банков и других организаций, забирают средства у пенсионеров и стариков. Доходит до того, что присылают сообщения с угрозами. Может быть, существуют какие-то технические средства, с помощью которых их можно отследить?

– Люди, которые совершают такие преступления, просто подонки, – отметил президент. – И к сожалению, рост таких преступлений значительный.

Владимир Путин назвал две причины, по которым это может происходить. Первая – незаконный оборот персональных данных – направление, в котором необходимо плотнее поработать правоохранительным органам. Вторая – это неувязка, которая не даёт блокировать сомнительные операции. Существует тайна банковских вкладов, что мешает правоохранителям вовремя вмешаться – сейчас они могут быстро получить информацию только по решению суда или при возбуждении уголовного дела. Президент выразил надежду, что правоохранители и Центробанк наладят своё взаимодействие и оптимизируют процесс.

О международных отношениях

Два любопытных вопроса были связаны с внешней политикой. Один из них – почему Украина не входит в список недружественных России стран? Владимир Путин ответил, что не считает украинский народ недружественным, а вот руководство этой страны назвать недружественным готов. В качестве аргумента он назвал внесённый в Раду закон о коренных народах Украины, в число которых не попали русские.

– Это уму непостижимо! – отметил президент.

Ещё один любопытный вопрос был связан с отношениями с США. Житель Санкт-Петербурга поинтересовался: «Зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит?». Владимир Путин ответил, что от президента США всё-таки зависит многое.

– Вопрос в другом. Условные «папы и мамы» в Штатах, аналитики и учёные дают своему политическому руководству рекомендации. Говорят: послушайте, период, в который мы были абсолютными гегемонами после крушения СССР, прошёл. Нужно учитывать, что мир быстро меняется. С одной стороны, наши партнёры в Штатах это понимают – поэтому состоялась встреча в Женеве. С другой стороны – они стараются сохранить монопольное положение. Я рассчитываю, что осознание того, что мир меняется, всё-таки придёт и наши отношения с США войдут в нормальные рамки.

О передаче власти

Вспоминая обстоятельства, связанные с уходом в отставку первого Президента России Бориса Ельцина, Николай Долженко из Краснодара поинтересовался у президента – возможна ли сейчас передача власти и есть ли у него человек, которому можно бы было передать власть без всяких сомнений?

Владимир Путин напомнил, что говорить о «передаче власти» не совсем корректно, потому что лидера государства выбирают граждане России на всенародных выборах.

– Что касается человека, который мог бы возглавить страну: конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдёт время – и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина – Россия.

Звонок с Урала В ходе «Прямой линии» прозвучало видеообращение жительницы Краснотурьинска Светланы Култыгиной, которая пожаловалась, что к её дому никак не могут подвести газ. Хотя рядом «дачи мэров» и там всё газифицировано. – Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. К вашему участку должны подвести газовую трубу. Мы посмотрим повнимательнее, – пообещал Владимир Путин. В администрации Краснотурьинска «Облгазете» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Зато на неё в своём Instagram оперативно отреагировал губернатор Свердловской области. «Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения», – написал Евгений Куйвашев. Тем временем, в Следственный комитет России по Свердловской области организовал «доследственную проверку о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения».