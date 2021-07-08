Темы дня

Политика / Политика в России
8 июля 2021, 14:43

За вице-премьерами РФ закрепили госпрограммы

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин распределил между своими заместителями полномочия по курированию госпрограмм. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за каждой госпрограммой куратора - профильного вице-премьера. Они будут управлять реализацией государственных программ и управляющими советами.

Советы смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм. Вводится проектная часть, предусматривающая выполнение задач в рамках программы за определённый период времени. Таким образом осуществляется переход на новую систему по управлению.

Больше всего госпрограмм закреплено за Юрием Борисовым (12), меньше всего - за Дмитрием Григоренко (2).

"Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Этот шаг – часть комплекса мероприятий по переходу к новой системе управления госпрограммами, одобренной Правительством в мае. Она предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой ГП, упрощение процедуры корректировки программ, утверждение их единой структуры", - говорится в пояснительной записке к документу, подписанному Михаилом Мишустиным.

За первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым закреплены госпрограммы:

  • "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития России),
  • "Развитие транспортной системы" (Минтранс),
  • "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин).

За замглавы кабмина Викторией Абрамченко:

  • Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия,
  • "Развитие рыбохозяйственного комплекса",
  • "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз),
  • "Охрана окружающей среды",
  • "Воспроизводство и использование природных ресурсов",
  • "Развитие лесного хозяйства" (Минприроды),
  • Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз).

За зампредом Юрием Борисовым:

  • "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности",
  • "Развитие ОПК",
  • "Развитие авиационной промышленности",
  • "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений",
  • "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (Минпромторг РФ),
  • "Космическая деятельность России" (Роскосмос),
  • "Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны),
  • "Обеспечение госбезопасности» (ФСБ),
  • "Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия),
  • "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС),
  • "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД России),
  • "Мобилизационная подготовка РФ" (ГУСП).

За вице-премьером Татьяной Голиковой:

  • "Развитие здравоохранения" (Минздрав),
  • "Обеспечение химической и биологической безопасности РФ",
  • "Развитие образования" (Минпросвещения),
  • "Соцподдержка граждан",
  • "Доступная среда",
  • "Содействие занятости населения" (Минтруд России),
  • "Развитие культуры" (Минкультуры),
  • "Обеспечение химической и биологической безопасности РФ",
  • "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" (МИД),
  • "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг).

За замглавы кабмина - руководителем аппарата Правительства Дмитрием Григоренко:

  • "Юстиция" (Минюст России),
  • "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы, управления госдолгом и финансовыми активами.

За заместителем Премьер-министра РФ Александром Новаком:

  • "Развитие энергетики" (Минэнерго России),
  • "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Росатом),
  • "Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв).

За вице-премьером Алексеем Оверчуком:

  • "Внешнеполитическая деятельность",
  • "Содействие международному развитию" (МИД России),
  • "Национальная система пространственных данных" (Росреестр).

За зампредом – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневвым:

  • "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа",
  • "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" (Минвостокразвития),
  • "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития).

За Маратом Хуснуллиным:

  • "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" (Минстрой),
  • "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин),
  • "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя",
  • "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития).

За вице-премьером Дмитрием Чернышенко:

  • "Научно-технологическое развитие РФ (Минобрнауки),
  • "Развитие туризма",
  • "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт России),
  • "Реализация государственной национальной политики" (ФАДН России),
  • "Информационное общество" (Минцифры РФ).

Читайте также:

Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.07.2021, 18:07 / Общество
Коллектив «Облгазеты» получил благодарственное письмо от уральских таможенников
08.07.2021, 18:02 / Спорт
С главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым расторгли контракт
08.07.2021, 17:56 / Общество
Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина исключить заброшенную больницу в «Зелёной роще» из реестра памятников
08.07.2021, 17:25 / Общество
В Москве продлили разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов
08.07.2021, 16:56 / Общество
12 свердловчан набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ