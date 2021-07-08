За вице-премьерами РФ закрепили госпрограммы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за каждой госпрограммой куратора - профильного вице-премьера. Они будут управлять реализацией государственных программ и управляющими советами.
Советы смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм. Вводится проектная часть, предусматривающая выполнение задач в рамках программы за определённый период времени. Таким образом осуществляется переход на новую систему по управлению.
Больше всего госпрограмм закреплено за Юрием Борисовым (12), меньше всего - за Дмитрием Григоренко (2).
"Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Этот шаг – часть комплекса мероприятий по переходу к новой системе управления госпрограммами, одобренной Правительством в мае. Она предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой ГП, упрощение процедуры корректировки программ, утверждение их единой структуры", - говорится в пояснительной записке к документу, подписанному Михаилом Мишустиным.
За первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым закреплены госпрограммы:
- "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития России),
- "Развитие транспортной системы" (Минтранс),
- "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин).
За замглавы кабмина Викторией Абрамченко:
- Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия,
- "Развитие рыбохозяйственного комплекса",
- "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз),
- "Охрана окружающей среды",
- "Воспроизводство и использование природных ресурсов",
- "Развитие лесного хозяйства" (Минприроды),
- Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз).
За зампредом Юрием Борисовым:
- "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности",
- "Развитие ОПК",
- "Развитие авиационной промышленности",
- "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений",
- "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (Минпромторг РФ),
- "Космическая деятельность России" (Роскосмос),
- "Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны),
- "Обеспечение госбезопасности» (ФСБ),
- "Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия),
- "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС),
- "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД России),
- "Мобилизационная подготовка РФ" (ГУСП).
За вице-премьером Татьяной Голиковой:
- "Развитие здравоохранения" (Минздрав),
- "Обеспечение химической и биологической безопасности РФ",
- "Развитие образования" (Минпросвещения),
- "Соцподдержка граждан",
- "Доступная среда",
- "Содействие занятости населения" (Минтруд России),
- "Развитие культуры" (Минкультуры),
- "Обеспечение химической и биологической безопасности РФ",
- "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" (МИД),
- "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг).
За замглавы кабмина - руководителем аппарата Правительства Дмитрием Григоренко:
- "Юстиция" (Минюст России),
- "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы, управления госдолгом и финансовыми активами.
За заместителем Премьер-министра РФ Александром Новаком:
- "Развитие энергетики" (Минэнерго России),
- "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Росатом),
- "Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв).
За вице-премьером Алексеем Оверчуком:
- "Внешнеполитическая деятельность",
- "Содействие международному развитию" (МИД России),
- "Национальная система пространственных данных" (Росреестр).
За зампредом – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневвым:
- "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа",
- "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" (Минвостокразвития),
- "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития).
За Маратом Хуснуллиным:
- "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" (Минстрой),
- "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин),
- "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя",
- "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития).
За вице-премьером Дмитрием Чернышенко:
- "Научно-технологическое развитие РФ (Минобрнауки),
- "Развитие туризма",
- "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт России),
- "Реализация государственной национальной политики" (ФАДН России),
- "Информационное общество" (Минцифры РФ).