За вице-премьерами РФ закрепили госпрограммы

Михаил Мишустин распределил между своими заместителями полномочия по курированию госпрограмм. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за каждой госпрограммой куратора - профильного вице-премьера. Они будут управлять реализацией государственных программ и управляющими советами.

Советы смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм. Вводится проектная часть, предусматривающая выполнение задач в рамках программы за определённый период времени. Таким образом осуществляется переход на новую систему по управлению.

Больше всего госпрограмм закреплено за Юрием Борисовым (12), меньше всего - за Дмитрием Григоренко (2).

"Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Этот шаг – часть комплекса мероприятий по переходу к новой системе управления госпрограммами, одобренной Правительством в мае. Она предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой ГП, упрощение процедуры корректировки программ, утверждение их единой структуры", - говорится в пояснительной записке к документу, подписанному Михаилом Мишустиным.

За первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым закреплены госпрограммы:

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития России),

"Развитие транспортной системы" (Минтранс),

"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин).

За замглавы кабмина Викторией Абрамченко:

Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия,

"Развитие рыбохозяйственного комплекса",

"Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз),

"Охрана окружающей среды",

"Воспроизводство и использование природных ресурсов",

"Развитие лесного хозяйства" (Минприроды),

Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз).

За зампредом Юрием Борисовым:

"Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности",

"Развитие ОПК",

"Развитие авиационной промышленности",

"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений",

"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (Минпромторг РФ),

"Космическая деятельность России" (Роскосмос),

"Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны),

"Обеспечение госбезопасности» (ФСБ),

"Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия),

"Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС),

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД России),

"Мобилизационная подготовка РФ" (ГУСП).

За вице-премьером Татьяной Голиковой:

"Развитие здравоохранения" (Минздрав),

"Обеспечение химической и биологической безопасности РФ",

"Развитие образования" (Минпросвещения),

"Соцподдержка граждан",

"Доступная среда",

"Содействие занятости населения" (Минтруд России),

"Развитие культуры" (Минкультуры),

"Обеспечение химической и биологической безопасности РФ",

"Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" (МИД),

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг).

За замглавы кабмина - руководителем аппарата Правительства Дмитрием Григоренко:

"Юстиция" (Минюст России),

"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы, управления госдолгом и финансовыми активами.

За заместителем Премьер-министра РФ Александром Новаком:

"Развитие энергетики" (Минэнерго России),

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Росатом),

"Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв).

За вице-премьером Алексеем Оверчуком:

"Внешнеполитическая деятельность",

"Содействие международному развитию" (МИД России),

"Национальная система пространственных данных" (Росреестр).

За зампредом – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневвым:

"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа",

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" (Минвостокразвития),

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития).

За Маратом Хуснуллиным:

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" (Минстрой),

"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин),

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя",

"Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития).

За вице-премьером Дмитрием Чернышенко: