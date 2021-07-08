Татьяна Мерзлякова: «Гражданскому обществу нужно саморегулирование»

Татьяна Мерзлякова выступила с предложением дать гражданскому обществу возможность корпоративного саморегулирования. Фото: Галина Соловьёва

На днях исполнился год со дня вступления в силу поправок к Конституции РФ, которые были вынесены на общероссийское голосование. По случаю годовщины этого события в Общественной палате России состоялась конференция, посвящённая участию общественных институтов в законотворческой деятельности.

На мероприятии в Москве собрались члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон государства. Одним из участников встречи стала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В своём выступлении свердловский омбудсмен говорила о необходимости развития гражданского общества в России. Именно она настояла на включении статьи о нём в Конституцию. В результате там появилась фраза о том, что Правительство РФ осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, и обеспечивает их участие в государственной политике. Затем соответствующая поправка была внесена в Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ».

Однако останавливаться на этом рано, считает Татьяна Мерзлякова. Основная трудность, с которой сталкивается гражданское общество, по её мнению, заключается в том, что эта сфера излишне контролируется государством.

– Усиление регулирования гражданского общества заметно и в Интернете, и применительно к разным акциям, и к неправительственным организациям. Поправки в Конституцию внесли, и государство стало источником регулирования. Но институты, которые относятся к гражданскому обществу, заинтересованы в том, чтобы самим регулировать свою сферу. Эта работа может быть выстроена, например, по примеру Союза журналистов России, у которого есть Общественная коллегия по жалобам на прессу, – отметила Татьяна Мерзлякова в разговоре с корреспондентом «Областной газеты».

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева, тоже участвовавшая в конференции, заявила о необходимости обязать органы власти взаимодействовать с институтами гражданского общества.

– Уже сейчас готовятся изменение в более чем 15 законов, связанных с такими институтами, – сказала она.

Для дальнейшей институционализации гражданского общества необходимо принятие соответствующего федерального закона. Работа над его проектом уже началась. В документе, по мнению Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, следует прописать механизмы взаимодействия государства с институтами гражданского общества и меры их поддержки. Предполагается, что в России должен быть сформирован независимый неправительственный некоммерческий сектор, не нуждающийся в финансировании из-за рубежа.

Что касается в целом приведения законодательства в соответствие конституционным поправкам, то основная часть этой работы уже проделана. Как отметил на прошедшей 21 июня встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва Президент России Владимир Путин, в развитие новых статей и норм Конституции были внесены изменения в тексты 180 действующих законов. При этом Татьяна Мерзлякова добавляет, что завершённой эту работу назвать нельзя: ещё не начато внесение изменений в документы местного уровня.

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Опубликовано в №122 от 09.07.2021