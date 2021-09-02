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2 сентября 2021, 14:48

Министр иностранных дел РФ выступил перед сотрудниками Сима-Ленда

Лавров в Сима-Ленд

Министр иностранных дел посетил офис компании "Сима-Ленд". Фото: Елизавета Порошина

В ходе своего визита в Екатеринбург министр иностранных дел посетил офис компании "Сима-Ленд". Он вышел к сотрудникам в сопровождении губернатора области и собственника компании Андрея Симановского.

Министр отметил, что ему нравится, как сотрудники компании выражают свою позицию. И сообщил, что "вживую всё это выглядит намного масштабнее, чем в Интернете". Высокий гость также поблагодарил компанию за неравнодушие и участие в социальных акциях. 

- У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность. С такими гражданами, как вы, это исключено, - заявил министр. 

После официальной части сотрудники Сима-ленда устроили патриотический флешмоб, которыми компания успела прославиться за последнее время. Под песню Олега Газманова "Вперёд, Россия!" станцевали 5 тысяч сотрудников в форме с символикой "Putin team". По заверению организаторов, все они уже поставили прививки от коронавируса. Но даже учитывая этот факт, все в зале находились в масках и на безопасном расстоянии друг от друга.

Фото: Елизавета Порошина
Фото: Елизавета Порошина

Областная газета Свердловской области

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Министр иностранных дел РФ выступил перед сотрудниками Сима-Ленда