Свердловский политик уходит с поста мэра Оренбурга

Фото: Пресс-служба горадминистрации Оренбурга

Экс-глава Североуральска Владимир Ильиных, который последние полтора года работал мэром Оренбурга, ушёл в отставку. Об этом сообщила в своём телеграмм-канале пресс-служба администрации города.

Переход, по всей видимости, связан с планами получить мандат депутата Госдумы от Оренбургской области - Владимир Ильиных избирался в нижнюю палату федерального парламента по списку, а идущие перед ним три человека от мандата отказались.

Напомним, в мае 2021 года ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщали, что в доме Владимира Ильиных прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. В мэрии Оренбурга тогда информацию об обысках не комментировали и заявили, что Владимир Ильиных был на больничном.