Темы дня

Политика / Политика в России
29 сентября 2021, 10:34

Свердловский политик уходит с поста мэра Оренбурга

Фото: Пресс-служба горадминистрации Оренбурга

Фото: Пресс-служба горадминистрации Оренбурга

Экс-глава Североуральска Владимир Ильиных, который последние полтора года работал мэром Оренбурга, ушёл в отставку. Об этом сообщила в своём телеграмм-канале пресс-служба администрации города

Переход, по всей видимости, связан с планами получить мандат депутата Госдумы от Оренбургской области - Владимир Ильиных избирался в нижнюю палату федерального парламента по списку, а идущие перед ним три человека от мандата отказались. 

Напомним, в мае 2021 года ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщали, что в доме Владимира Ильиных прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. В мэрии Оренбурга тогда информацию об обысках не комментировали и заявили, что Владимир Ильиных был на больничном. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.09.2021, 10:34 / Политика
Свердловский политик уходит с поста мэра Оренбурга
29.09.2021, 10:16 / Общество
На севере Свердловской области трава покрылась первым инеем
29.09.2021, 09:17 / Общество
На промышленных предприятиях Свердловской области сотрудников будут массово прививать от коронавируса
29.09.2021, 08:02 / Общество
В свердловском посёлке грузовик наехал на девочку, спрятавшуюся за колесом
29.09.2021, 07:33 / Общество
60% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходятся на пять городов